Amundi : La plateforme Dette Privée d’Amundi totalise près de 900 millions d’euros sur son 3ème millésime de dette senior corporate

Amundi, acteur reconnu sur les marchés de la Dette Privée, annonce le succès du closing de son fonds de dette privée senior à 880 millions d'euros, douze mois après son lancement. Cette stratégie, dédiée au financement des entreprises européennes, a séduit une vingtaine d'investisseurs institutionnels. La moitié des fonds collectés initialement a déjà été déployé dans une quinzaine d'opérations.

A l'instar des précédentes générations[1], le fonds « Amundi Dette Senior FPE III[2] » bénéficie du label Fonds de Prêt à l'Economie (FPE). Il accompagne les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises et européennes, dès 50 millions de chiffre d'affaires, dans le financement de leurs projets (investissement, croissance externe, refinancement, etc.).

Bénéficiant d'un accès privilégié aux ETI françaises et européennes (grâce notamment à ses liens avec les réseaux du groupe Crédit Agricole et sa sélection de banques partenaires), la plateforme dette privée d'Amundi a déjà déployé la moitié des fonds collectés initialement, tout en préservant un processus d'investissement rigoureux (taux de sélection de l'ordre de 5%). Depuis le premier closing du fonds (novembre 2017), l'équipe a ainsi accompagné 15 entreprises parmi lesquelles Serma, Constructel ou Boluda.

Thierry Vallière, Directeur des activités de Dettes Privées chez Amundi, précise : « La levée en douze mois de ce fonds de taille significative auprès d'une vingtaine d'investisseurs conforte notre position parmi les leaders sur le marché du financement des ETI en Europe. Notre capacité de déploiement nous a permis d'accompagner plus de 120 ETI françaises et européennes depuis 2012 dans des conditions de risque et rendement conformes à la promesse commerciale ».

Créé en 2012 et intégré depuis 2016 au sein de la plateforme d'actifs réels et alternatifs, le pôle dette privée d'Amundi (dette corporate senior, dette privée agro, dette à effet de levier, dette immobilière, etc.) dirigé par Thierry Vallière, totalise 7,2 milliards d'euros sous gestion à fin septembre 2018.

Edité par Amundi - Société anonyme au capital de 746 262 615 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris

