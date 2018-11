Amundi : Lancement d'un programme de rachat d'actions dans le cadre des plans d'attribution d'actions de performance

AMUNDI - Communiqué de Presse



Lancement d'un programme de rachat d'actions dans le cadre des plans d'attribution d'actions de performance

Paris, le 20 novembre 2018

Après avoir obtenu l'autorisation réglementaire nécessaire, Amundi annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions, via un mandat conclu avec un Prestataire de Services d'Investissement (Kepler Cheuvreux)

Conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2018 et déléguée par le Conseil d'Administration au Directeur Général, le programme de rachat aura les caractéristiques suivantes :

Objectif

Les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d'attribution d'actions de performance qui ont été mis en place pour les managers clés du Groupe.

Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, Amundi a décidé de ne pas émettre de nouvelles actions, mais de racheter les actions qui seront livrées en 2019, 2020 et 2021 (à l'issue d'une période d'acquisition des droits et sous réserve du respect de conditions de performance et de présence).

Nombre d'actions maximum

Le nombre d'actions rachetées devrait s'élever au maximum à 2 millions1, représentant 1% du capital social (soit à titre indicatif un montant d'environ 100 millions d'euros sur la base du cours actuel).

Prix et montant maximum

Le prix maximum auquel ces actions pourront être rachetées sera de 100 euros par action.

Le montant global affecté à ce programme ne pourra être supérieur à 200 millions d'euros.

Caractéristiques des actions achetées

Les actions Amundi concernées sont celles admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004125920.

Durée du programme de rachat d'actions

Ce plan sera mis en oeuvre entre le 21 novembre 2018 et le 15 novembre 2019.

Il est rappelé par ailleurs qu'Amundi détient déjà 199 600 actions au 31 octobre 2018 au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler-Cheuvreux.

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards d'euros et compte six plateformes de gestion principales. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.

Contact presse :

Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Contacts investisseurs :

Anthony Mellor

Tél. +33 1 76 32 17 16

anthony.mellor@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tél. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com



Le nombre d'actions attribuées ne sera définitif qu'au moment de leurs livraisons. Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017 Données Amundi au 30/09/2018 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo Capitalisation boursière au 30/09/2018

