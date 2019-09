Amundi : Lancement de l'augmentation de capital réservée aux salariés

Le prix de souscription est fixé à 42,43 euros. Il correspond à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Amundi sur les 20 séances de bourse entre le 29 août et le 25 septembre 2019 inclus, après application d'une décote de 30%, conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises).

Plus généralement, l'ORS 2019 sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

Dans le cas où le montant total des demandes de souscription représenterait un nombre d'actions supérieur à celui dédié à l'ORS 2019, les souscriptions portant sur les montants les plus faibles seront intégralement servies tandis que les souscriptions les plus élevées feront l'objet d'une réduction par écrêtement jusqu'à saturation de l'enveloppe. En France, la réduction éventuelle sera imputée d'abord sur la partie de la souscription financée par versements volontaires, puis sur les arbitrages d'avoirs disponibles et enfin sur la partie de la souscription financée par arbitrage d'avoirs indisponibles.

Les actions pourront être souscrites par l'intermédiaire des fonds communs de placement d'entreprise FCPE AMUNDI ACTIONNARIAT RELAIS 2019 ou FCPE AMUNDI SHARES RELAIS 2019, à l'exception de certains pays où les actions seront souscrites en direct. Après la réalisation de l'augmentation de capital, et après décision de leurs conseils de Surveillance et agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), les FCPE Relais susvisés seront fusionnés, respectivement, dans le FCPE AMUNDI ACTIONNARIAT s'agissant du FCPE AMUNDI ACTIONNARIAT RELAIS 2019 et du FCPE AMUNDI SHARES s'agissant du FCPE AMUNDI SHARES RELAIS 2019.

Sont éligibles à l'ORS 2019 les salariés des sociétés adhérentes au PEG ou au PEGI, ayant une ancienneté d'au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2018 et le dernier jour de la période de souscription, ainsi qu'en France, les retraités ayant gardé des avoirs dans le PEG.

L'ORS 2019 est déployée en France et auprès des salariés des entités du groupe Amundi dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour et Taiwan.

Pour toute question relative à l'ORS 2019, les bénéficiaires peuvent s'adresser à leur Responsable des Ressources Humaines et consulter le site suivant : ors.amundi.com

Le présent document est établi en application des articles 212-4, 5° et 212-5, 6° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de l'article 19 de l'Instruction DOC-2016-04 de l'Autorité des marchés financiers.

