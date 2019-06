Amundi : Les Opticiens Mobiles® lève 3,2 M pour déployer ses services en santé visuelle et auditive sur le territoire

Créée en 2014 par Matthieu Gerber, Les Opticiens Mobiles® a développé un réseau national d'opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail tant auprès des personnes fragilisées que des personnes actives : à domicile, en EHPAD, en résidences services pour seniors, en établissements et services médico-sociaux et en entreprises.

En créant le métier d'Opticien Coordinateur en Santé Visuelle et une école interne, le réseau répond à la double problématique de l'insuffisance des soins et de l'accès à la santé visuelle pour tous et sur tout le territoire, même dans les « déserts médicaux ».

Le service proposé est certifié NF Services aux personnes à domicile par l'Afnor et permet notamment de faciliter l'accès à la santé visuelle pour les personnes fragilisées (Grand-Âge et Handicap) et isolées géographiquement ou socialement, via une offre simple, claire, transparente et accessible.

La société intègre l'ensemble de la chaîne de production des paires de lunettes, ce qui lui permet de proposer des équipements de qualité avec des prix accessibles, fixes et identiques sur tout le territoire et non calés sur les forfaits des mutuelles.

L'entreprise a développé une plateforme digitale métier pour sécuriser la prise en charge, garantir la traçabilité et libérer un maximum de temps pour les opticiens mobiles du réseau afin qu'ils puissent dédier un maximum de temps au service des clients.

Toutes les équipes et moi-même sommes heureux du succès de cette levée de fonds qui confirme la confiance de nos partenaires dans notre modèle économique à fort impact social en offrant une réponse pragmatique pour contribuer à l'accès à la santé visuelle sur les lieux de vie des personnes actives et fragiles et sur tout le territoire. Il n'y a pas de fatalité dans le non-recours aux soins. Bien Voir et Bien Entendre favorise directement le bien-être et l'inclusion sociale des personnes.

'Si sortir du magasin est facile, réussir à déployer une offre de services efficiente et sécurisante pour les patients tout en étant rentable pour le professionnel de santé reste un changement de paradigme par rapport à l'exercice en boutique. L'opticien est avant tout un professionnel de santé et un technicien au service de la santé visuelle des patients en lien avec l'ophtalmologiste et l'orthoptiste. Avec Les Opticiens Mobiles, nous leur apportons une plateforme digitale, la structure, les outils, la formation, l'accompagnement et des leads pour leur permettre d'exercer pleinement leur métier sans les contraintes administratives et de gestion.' Matthieu GERBER, Fondateur de Le Opticiens Mobiles

Pour Thomas Rival, Directeur d'investissement chez Evolem Start, « nous avonsété convaincus dès 2015 par la pertinence du positionnement de LOM et la vision de Matthieu Gerber. Depuis, la société a prouvé sa capacité d'exécution en multipliant son Chiffre d'Affaires par 25. Nous sommes donc ravis de participer à ce nouveau tour de table qui va permettre à la société de déployer encore plus rapidement son offre. »

Pour Vincent Fauvet, Président d'Investir&+, « le réseau des Opticiens mobiles apporte une réponse globale et efficace aux besoins en santé visuelle des publics les plus fragiles. Grâce à la vision claire et ambitieuse de Matthieu Gerber et avec une capacité d'exécution déjà démontrée, l'impact social des Opticiens Mobiles promet d'être massif dans les prochaines années. »

Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123 Investment Managers indique que « L'offre des Opticiens Mobiles est une réponse innovante face à un besoin fondamental des personnes fragilisées. Par son impact social, Les Opticiens mobiles entre en adéquation avec les nouvelles stratégies d'investissement d'123 IM. Nous sommes convaincus que la connaissance et la maîtrise du secteur par Matthieu Gerber et ses équipes constitueront un levier dans le cycle de croissance de LOM.»

Mathieu Azzouz, gérant du FCP Amundi Finance et Solidarité pour Amundi, souligne : « Avec Les Opticiens Mobiles, nous répondons à plusieurs thématiques d'impact social majeures et notamment l'accès aux soins. En tant qu'investisseur solidaire, nous cherchons à accompagner le développement d'entreprises ayant un fort ancrage territorial, permettant la création d'emplois partout en France. »