Amundi : Mirae Asset Daewoo et Amundi Immobilier finalisent l'acquisition de la tour Majunga, située à Paris la Défense

Réalisée par l'architecte Jean-Paul Viguier et inaugurée en 2014, Majunga est un actif emblématique. La tour d'une hauteur de 195 m est constituée de 3 plans asymétriques accolés et abrite des jardins d'étages jouant un rôle de régulateur thermique ainsi que des loggias ou des balcons offrant un accès extérieur à chaque étage.

D'une superficie totale de 67 036 m² sur 45 étages, Majunga est actuellement loué à AXA Investment Managers et Deloitte.

Majunga est certifiée BREEAM « excellent », HQE « excellent » et BBC. Elle a également obtenu le passeport Bâtiment durable de Certivéa et le BREEAM Awards 2012 dans la catégorie internationale.

Jean-Marc Coly, Directeur Général d'Amundi Immobilier, commente : « Nous sommes ravis de travailler avec Mirae Asset Daewoo pour les accompagner dans leur première acquisition en France. Cette joint-venture a pu être réalisée grâce au soutien actif de L'Etoile Properties. Cette transaction est emblématique. Elle s'inscrit parfaitement dans nos critères de sélection d'actifs de première qualité, conformément aux standards les plus exigeants en développement durable. »

Sangwook Nam, Directeur Général de Mirae Asset Daewoo, déclare : « Pour notre première acquisition en France, nous avons examiné plusieurs opportunités avec notre conseiller Deloitte. Nous avons naturellement choisi Paris La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, et Majunga Tower, un nouvel immeuble de référence aux normes exigeantes. Nous sommes également très fiers de nous associer à Amundi Immobilier, un gestionnaire de fonds immobilier européen de premier plan avec une solide expérience à La Défense. »

Samy Bchir, Directeur chez Deloitte, ajoute : « Le marché parisien souffre d'une pénurie d'offres de bureaux de qualité. La demande, alimentée par le dynamisme de la croissance économique en France et par le Brexit, a mis la pression sur le marché locatif. Dans un contexte de baisse des taux de vacance et de progression des loyers, la demande des investisseurs pour des produits Core est très forte. Pour l'acquisition d'une tour emblématique comme Majunga, cela s'est traduit par une forte concurrence entre investisseurs internationaux. »

Dans le cadre de cette opération, la JV a été conseillée par Maître Nicolas Masseline, notaire chez Wargny Katz, Clifford Chance legal, et ESSOR en qualité d'auditeur technique. Mirae Asset Daewoo a également été assisté par Deloitte et BKL legal et Amundi Immobilier a été conseillé par Etoile Properties.

A propos de Mirae Asset Daewoo

Mirae Asset Daewoo (' Mirae ') est une filiale de Mirae Asset Financial Group (' MAFG '), groupe de services financiers indépendant de premier plan en Asie, et la plus grande société finançière en République de Corée avec une capitalisation boursière d'environ 8 milliards de dollars et des actifs sous gestion de 231 milliards de dollars. Ses principaux secteurs d'activité sont la banque d'investissement, la gestion d'actifs, le courtage et la gestion de patrimoine.

A propos d'Amundi Immobilier

Amundi Immobilier est la société de gestion du groupe Amundi spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds immobiliers destinés aux investisseurs particuliers, aux banques privées et leurs distributeurs, aux institutionnels, aux grandes entreprises et professionnels de l'immobilier. Numéro 1 en France en collecte et en capitalisation sur les SCPI et OPCI grand public (IEIF - Fév. 2019), elle gère un encours de 31 milliards d'euros*.

* données Amundi Immobilier au 31 décembre 2018

