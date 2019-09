Amundi : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2019

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2019

Paris, le 16 septembre 2019

Amundi annonce la mise à disposition de son Rapport Financier du 1er semestre 2019.

Ce Rapport Financier Semestriel 2019 est disponible sur le site internet d'Amundi (http://le-groupe.amundi.com).

Pour mémoire, les résultats d'Amundi à fin septembre 2019 seront publiés le 31 octobre prochain à 7h.

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. Le Groupe gère 1 487 milliards2 d'euros et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie- Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.compour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.

Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018 Données Amundi au 30/06/2019 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo