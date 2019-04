Amundi : Orange, Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM (via la SICAV S2iEM) créent la plateforme NowCP pour révolutionner le financement à court terme en Europe

En réunissant émetteurs, investisseurs et intermédiaires sur une seule plateforme, NowCP offre un service de financement et d'investissement quasi-instantané, de la négociation jusqu'au règlement-livraison en monnaie banque centrale, grâce à l'utilisation intégrée d'un Dépositaire Central de Titres de nouvelle génération, s'appuyant sur une technologie de registre distribué.

Agréée par l'ACPR (après avis de l'AMF), NowCP ambitionne de révolutionner le financement et la gestion de la trésorerie des émetteurs et des investisseurs en fluidifiant les échanges, étendant les heures de négociation, et ainsi créer un marché européen du Commercial Paper, plus profond, plus liquide et plus sûr.

Jérôme Berger, Directeur Financement et de la Trésorerie d'Orange et responsable du Groupe dans les infrastructures Fintech, commente : « Orange remercie les partenaires qui rejoignent NowCP et nous permettent de transformer une idée en une place de marché d'un genre unique, permettant d'apporter transparence et instantanéité à un marché financier, avec l'ambition d'en faire un atout de compétitivité pour l'économie européenne ».

Thierry Darmon, Responsable des Gestions de Trésorerie chez Amundi, ajoute que « grâce à cette plateforme digitale, les transactions de marché se dénoueront en quelques minutes seulement, ce qui favorisera la liquidité des NEU CP au bénéfice des porteurs de nos fonds - monétaires notamment - qui verront leurs ordres d'apports et retraits exécutés dans des conditions optimisées ».

« BNP Paribas est fier d'accompagner Orange et de participer à cette initiative de place qui vise à apporter plus d'efficacité, de liquidité, et de transparence sur le marché des NEU CP. Cet investissement témoigne de l'engagement de BNP Paribas auprès des émetteurs comme des investisseurs » commente Yannick Jung, Responsable de Global Banking pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez BNP Paribas.

Frédéric Fadat, Responsable du Desk NEU CP chez Crédit Agricole CIB explique que : « Le passage d'une négociation à la voix à une plateforme de négociation électronique représente un vrai gain de confort et va nous permettre de mieux maîtriser les risques opérationnels entre contreparties ».

Frédéric Dalibard, Responsable du Digital pour la Banque de Grande Clientèle de Natixis, commente : « Natixis est heureuse de rejoindre NowCP. Cette très belle initiative de place doit permettre de digitaliser ce compartiment de marché. En bénéficiant des avancées indéniables apportées par la création d'un nouveau CSD, NowCP et sa plateforme d'échange totalement digitale portent la promesse de fluidifier les échanges entre les différents acteurs et de contribuer au renforcement de la place de Paris sur les émissions et échanges de titres court terme ».

Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI, ajoute « nous nous réjouissons de participer, via notre SICAV S2iEM, au financement du développement de la plateforme NowCP qui devrait compter parmi les plateformes de premier plan dans le domaine de la digitalisation du marché du NEU CP ».