Amundi : Private Equity Funds, Bpifrance et Socadif Capital Investissement signent l'acquisition de Wifirst

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) s'allie à Bpifrance, Socadif Capital Investissement et aux dirigeants de Wifirst pour réaliser l'acquisition de 100% du capital de Wifirst auprès du groupe Bolloré (EPA : BOL).

Fondé en 2002 par son actuel président, Wifirst est leader du marché français du Wi-Fi professionnel avec une forte présence dans les secteurs du logement étudiant, de l'Internet de loisir, des armées et de l'hôtellerie. Détenu et accompagné par le groupe Bolloré depuis 2006, Wifirst a réalisé une croissance moyenne de plus de 30% sur les dix dernières années pour atteindre près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année 2018. Depuis sa création, environ 100 millions d'euros ont été investis pour la constitution du réseau, propriété de Wifirst.

L'équipe dirigeante présidée par Marc Taieb a décidé d'initier, avec le soutien d'Amundi PEF, Bpifrance et Socadif Capital Investissement, une nouvelle étape de l'histoire de Wifirst avec un projet de développement ambitieux basé sur :

le développement de son infrastructure, en France et à l'International, sur les verticales métiers existantes mais aussi sur de nouveaux marchés (retail, santé,…) ;

une démarche d'innovation constante afin d'offrir un réseau robuste capable d'absorber la hausse exponentielle des usages Internet ;

le développement de services à valeur ajoutée permettant à ses clients de mettre en œuvre leur transformation digitale ;

la mise en œuvre d'opérations de croissance externe en France et à l'International.

Le closing de l'opération est prévu pour début octobre 2019.

Marc Taieb, président de Wifirst :« Nous remercions le groupe Bolloré pour sa confiance et son soutien au cours des années de forte croissance de notre entreprise, ce qui nous a permis de construire un socle technologique robuste et de gagner la confiance de clients fidèles. Wifirst aborde désormais une nouvelle page de son histoire avec Amundi PEF, Bpifrance et Socadif Capital Investissement, qui constituent les meilleurs partenaires capitalistiques possibles pour nous à ce stade de notre développement. »

Romain Bled, Directeur associé chez Amundi PEF,commente « Avec cette association, nous nourrissons l'ambition d'accélérer la croissance de Wifirst, avec la mise en œuvre de projets d'envergure, qui permettront à cette ETI d'acquérir une nouvelle dimension. Nos réseaux et moyens financiers seront ainsi utilisés pour promouvoir les développements de Wifirst. Nous sommes ravis de jouer un rôle majeur dans l'émergence de cette entreprise technologique française leader sur ses marchés. »

Samuel Dalens, Directeur d'investissement chez Bpifrance, confirme « Dotée d'une maîtrise technologique inégalée, d'une vision stratégique claire et de la confiance de partenaires majeurs, Wifirst est un leader sur ses marchés et une entreprise emblématique du savoir-faire industriel français dans les infrastructures numériques. A ce titre, Bpifrance se réjouit d'accompagner les dirigeants de Wifirst dans la prochaine phase de développement de cette belle ETI française. »

Luis Batista, Directeur d'investissement chez Socadif Capital Investissement, conclut « Nous sommes heureux d'accompagner le groupe Wifirst et son équipe dirigeante de qualité, en nous inscrivant sur le long terme pour le développement de cette belle ETI en forte croissance et au potentiel important. »