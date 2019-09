Amundi : Rapport Financier Semestriel 2019

À PROPOS D'AMUNDI

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial (1). Le Groupe gère 1 487 milliards (2) d'euros et compte six plateformes de gestion principales (3). Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès