Amundi : Résultats annuels 2019

Une année en ligne avec les objectifs

Une collecte nette de +107,7 Md€ (dont +74,2 Md€ sur la clientèle institutionnelle en Inde) Une collecte hors JVs de +23,8 Md€, portée par l'ensemble des segments de clientèle et par les actifs MLT Des performances financières de bon niveau et en ligne avec les objectifs: [4] en hausse sensible (+4,9 % vs 2018) Des revenus netsen hausse sensible (+4,9 % vs 2018)

[5] de 50,9 %, en amélioration de 0,7 point vs 2018 Un coefficient d'exploitationde 50,9 %, en amélioration de 0,7 point vs 2018

Un Résultat net ajusté 5 de 1 009 M€, en hausse de +6,6% vs 2018

Un Résultat net comptable de 959 M€, en croissance de +12,2 % vs 2018