Amundi : Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2019

Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2019

Une collecte nette1 record de +42,7 Md€ au T3 2019

Des résultats en progression vs T3 2018 : RBE2,[3] (+10%) et Résultat net (+4%)









Résultats



Au T3 2019



Des revenus nets de gestion en hausse sensible (+5,6% vs T3 2018)

de gestion en hausse sensible (+5,6% vs T3 2018) Un Résultat Brut d’Exploitation 3 de 321 M€, en forte croissance ( +9,7% vs T3 2018) et un coefficient d’exploitation 3 de 51,1%, en amélioration de 1,8 pt vs T3 2018

de 321 M€, en forte croissance ( vs T3 2018) et un de 51,1%, en amélioration de vs T3 2018 Un Résultat net comptable4 de 218 M€, en croissance de +4,0% vs T3 2018



Sur 9 mois 2019

§ Un Résultat net comptable de 697 M€, en progression de +5,2% vs les 9 mois 2018



Activité Des encours 1 de 1 563 Md€ au 30 septembre 2019, en croissance de +5,1% vs fin juin 2019



Au T3 2019, une collecte nette1 de + 42,7 Md€5, avec : Des flux en actifs MLT 6 de +25,3 Md€ 5

de +25,3 Md€ Un retour de la collecte en Produits de Trésorerie (+17,4 Md€)

En Retail, une collecte en redressement (+17,8 Md€5) notamment dans les JVs (+14 Md€5) et auprès des distributeurs tiers (+4 Md€)

Sur 9 mois 2019, une collecte nette1 de +31 Md€5

Paris, le 31 octobre 2019

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 30 octobre 2019 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du troisième trimestre 2019.

Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré :

« Amundi a réalisé au troisième trimestre 2019 de solides performances opérationnelles. La collecte nette s’est élevée à un niveau record de +42,7 Md€, portée par l’ensemble des expertises et des segments de clientèle. Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) est en hausse de près de + 10%, grâce au développement de l’activité et à la réalisation des synergies liées à l’intégration de Pioneer. Cette opération étant dorénavant achevée, Amundi est pleinement concentrée sur son développement ».





I. De solides performances opérationnelles

Résultat Brut d’Exploitation7 en croissance de +9,7% vs T3 2018

Un coefficient d’exploitation7 à 51,1%, en amélioration de 1,8 pt vs T3 2018

Dans un environnement de marché volatil mais également marqué par une reprise de l’activité en Europe, Amundi affiche de solides performances opérationnelles avec des progressions sensibles de ses revenus nets et de son Résultat Brut d’Exploitation.

Au 3e trimestre 2019

Données ajustées7

Amundi a délivré d’excellentes performances opérationnelles avec une forte croissance (+9,7% vs T3 2018) de son résultat opérationnel (RBE8) qui s’élève à 321 M€. Cette performance est liée d’une part à la progression des encours (collecte élevée et effet marché) et d’autre part au plein effet des synergies liées à Pioneer.

Les revenus nets enregistrent une progression sensible (+5,7% vs T3 2018), essentiellement due aux revenus nets de gestion (+5,6%, à 656 M€) :

Les commissions nettes de gestion affichent une belle progression (631 M€, +2,6%), grâce à la hausse des encours moyens.

affichent une belle progression (631 M€, +2,6%), grâce à la hausse des encours moyens. Les commissions de surperformance sont de bon niveau (25 M€ contre 6 M€ au T3 2018).

Les charges d’exploitation sont maitrisées (335 M€ soit +2,1% vs T3 2018), l’effet des synergies liées à l’intégration de Pioneer compensant les réinvestissements de développement (recrutements ciblés).

Conséquence de cet effet de ciseau positif, le coefficient d’exploitation s’établit à 51,1%, en amélioration de 1,8 point par rapport au T3 2018.

Après contribution des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), coût du risque et charge d’impôt, le résultat net ajusté ressort au total à 230 M€, stable par rapport au T3 2018.

Données comptables9

Le résultat comptable du 3e trimestre 2019 s’élève à 218 M€, en hausse de +4,0% par rapport au 3e trimestre 2018.

Sur 9 mois 2019

Données ajustées7

Les revenus nets sont en hausse de +1,4% vs les 9 mois 2018, à 1 989 M€, et les coûts sont maitrisés.

Le coefficient d’exploitation est donc maintenu à un excellent niveau à 51,1% (-0,2 point vs les 9 mois 2018), et le Résultat Brut d’Exploitation atteint 973 M€, soit +1,7% vs les 9 mois 2018. Depuis l’intégration de Pioneer (juillet 2017), le coefficient d’exploitation a ainsi été réduit de 2 points (et de près de 5 points par rapport à une année 2016 combinant Amundi et Pioneer). Le ratio charges d’exploitation / encours moyens (hors JVs) demeure l’un des plus bas de l’industrie : 10,1pb.

Le résultat net des Joint-Ventures s’élève à 33 M€, contre 38 M€ sur 9 mois 2018. Il reflète deux mouvements opposés : poursuite de la progression en Inde et en Corée, et baisse de la contribution de la Chine.

Après coût du risque et impôt, le résultat net ajusté ressort à 735 M€, en progression de +1,9% vs 9 mois 2018.

Le résultat comptable9 à fin septembre 2019 s’élève à 697 M€, en forte hausse de +5,2% vs 9 mois 2018.

II. Activité

Une collecte nette record de 42,7 Md€10 au 3e trimestre 2019

Des encours sous gestion à 1 563 Md€ (+5,1% vs fin juin 2019)

Des flux en redressement en Retail

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 563 Md€ au 30 septembre 2019, en hausse de +5,1% par rapport à fin juin 2019, et de +9,7 % par rapport à fin décembre 2018, grâce à une collecte en redressement et à un effet marché positif.

Au 3e trimestre 2019

Dans un secteur européen de la gestion d’actifs en légère progression11, Amundi réalise la meilleure collecte trimestrielle depuis sa création, avec :

·une collecte nette soutenue en actifs MLT, à +25,3 Md€10, dont +2,8 Md€ en Retail hors JVs, +6,1 Md€ en Institutionnels et + 16,4 Md€ dans les JVs ;

·un retour de la collecte en Produits de Trésorerie (+17,4 Md€).

Les flux nets totaux du 3e trimestre 2019 sont de +42,7 Md€10, avec une collecte Retail en redressement à +17,8 Md€10, notamment dans les Joint-Ventures (+14 Md€10) et auprès des distributeurs tiers (+4,0 Md€), et +24,9 Md€ en Institutionnels, grâce notamment aux produits de trésorerie.

a) Produits de Trésorerie

Au 3e trimestre 2019, Amundi enregistre un retour de la collecte nette en produits de trésorerie (+17,4 Md€). Ces flux positifs ont été concentrés sur la clientèle corporate et institutionnels, après les sorties saisonnières du 1er semestre (versement des dividendes par les corporates).

b) Actifs MLT hors JV

Le segment Retail hors JV affiche une collecte élevée en actifs MLT (+2,8 Md€), en amélioration sensible par rapport au 2e trimestre 2019 (-1,5 Md€) :

Distributeurs tiers : un net rebond de l’activité avec +3,4 Md€ de collecte (vs -0,7 Md€ au T2 2019), notamment en Europe et en Asie.

un net rebond de l’activité avec +3,4 Md€ de collecte (vs -0,7 Md€ au T2 2019), notamment en Europe et en Asie. Réseaux France : une collecte à nouveau positive, en légère amélioration (+0,2 Md€, vs -0,2 Md€ au T2 2019) grâce aux Unités de Compte (UC).

une collecte à nouveau positive, en légère amélioration (+0,2 Md€, vs -0,2 Md€ au T2 2019) grâce aux Unités de Compte (UC). Réseaux Internationaux (-0,7 Md€) : une décollecte modérée en Italie, malgré un bon niveau d’activité sur les Unités de Compte (UC) et les fonds à maturité.

Pour la clientèle institutionnelle, ce trimestre est marqué par une collecte nette dynamique en actifs MLT, à +6,1 Md€ (contre +0,6 Md€ au 2e trimestre 2019). La collecte nette soutenue dans les Mandats d’assurance CA & SG est portée notamment par les souscriptions des contrats d’assurance vie en euros. A noter également une reprise de la collecte sur la clientèle Institutionnels et Souverains (+1,9 Md€).

c) Joint-Ventures

Les JVs enregistrent un très bon niveau d’activité (+14,0 Md€10 dont +16,4 Md€ en MLT et -2,5 Md€ en produits de trésorerie). Cette dynamique est liée d’une part à une collecte record en Inde, renforcée au T3 2019 par un nouveau mandat institutionnel de +14,6 Md€, d’autre part à des flux résilients en Corée. En Chine, en revanche, la décollecte se poursuit, dans un contexte de changements réglementaires, après trois années de fortes collectes (+44 Md€ de 2016 à 2018).

Depuis 2015, les encours sous gestion dans les JVs ont plus que doublé, passant de 73 Md€ fin 2015 à 163 Md€ fin septembre 2019, soit une croissance annuelle moyenne de +23%.

d) Classes d’actifs MLT

Par classes d’actifs, la collecte nette MLT (+25,3 Md€12 et +10,7 Md€ hors nouveau mandat en Inde) a été notamment tirée par des offres adaptées au contexte de marché :

En obligataire avec des flux de + 22,5 Md€ 12 (+7,9 Md€ hors mandat en Inde) : gestion assurantielle, expertise Marchés Emergents et US, Fonds à maturité.

avec des flux de + 22,5 Md€ (+7,9 Md€ hors mandat en Inde) : gestion assurantielle, expertise Marchés Emergents et US, Fonds à maturité. En actifs réels, alternatifs et structurés avec des flux de +1,7 Md€.

La gestion passive, ETF et smart beta a connu un nouveau trimestre de forte croissance avec +4,3 Md€13 de collecte nette, portant les encours à 122 Md€12 fin septembre 2019.

e) Investissement Responsable

Amundi a poursuivi la mise en œuvre de son plan annoncé en octobre 2018 pour renforcer son statut de leader de l’Investissement Responsable. Celui-ci s’articule selon deux axes :

100% des fonds appliqueront la politique ESG d’Amundi à fin 2021 14 ,

, Doublement des encours liés à des initiatives spécifiques, notamment relatives à la transition énergétique.

Au 3e trimestre 2019, Amundi a ainsi lancé un nouveau fonds Obligations vertes, finançant des infrastructures dans des pays émergents, en partenariat avec l’AIIB (Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures), pour un montant de 500 millions de dollars US, dans la continuité d’initiatives similaires lancées dans les derniers mois avec la BEI (Banque Européenne d’Investissement) et l’IFC (International Finance Corporation, filiale de la Banque Mondiale).

Par ailleurs, le Fonds CPR Climate Action, lancé en partenariat avec le CDP (Carbon Disclosure Project) en janvier 2019, a atteint près de 300 M€ d’encours.

Sur 9 mois 2019



Grâce au très fort 3e trimestre, l’activité sur 9 mois 2019 s’inscrit à un haut niveau avec + 31 Md€12 de collecte nette.

L’activité est équilibrée entre Retail (+14,2 Md€12) et Institutionnels (+16,7 Md€), et est majoritairement tirée par les actifs MLT (+27 Md€12).

Dans les JVs, la collecte est soutenue (+12,2 Md€12), portée par l’Inde et la Corée, tandis que la Chine connait une année de transition liée à des changements règlementaires.

D’un point de vue géographique, les flux se répartissent entre la France (+17,3 Md€) et l’International (+13,7 Md€12).

***

Calendrier de communication financière

Publication des résultats annuels 2019 : 12 février 2020

Publication des résultats du T1 2020 : 30 avril 2020

Assemblée Générale de l’exercice 2019 : 12 mai 2020

Publication des résultats du S1 2020 : 31 juillet 2020

Publication des résultats 9 mois 2020 : 30 octobre 2020





Compte de résultat

En M€ 9M 2019 9M 2018 Variation T3.2019 T3.2018 Variation Revenus nets ajustés 1 1 989 1 962 +1,4% 657 622 +5,7% Revenus nets de gestion 1 955 1 968 -0,7% 656 622 +5,6% dont commissions nettes de gestion 1 870 1 874 -0,2% 631 615 +2,6% dont commissions de surperformance 85 94 -9,4% 25 6 NS Produits nets financiers et autres produits nets 34 (6) NS 1 0 NS Charges d'exploitation ajustées 2 (1 016) (1 005) +1,1% (335) (328) +2,1% Résultat brut d'exploitation ajusté 1,2 973 957 +1,7% 321 293 +9,7% Coefficient d'exploitation ajusté 1,2 51,1% 51,2% -0,2 pts 51,1% 52,8% -1,8 pts Coût du risque & Autres (7) 2 NS (9) 12 NS Sociétés mises en équivalence 3 33 38 -13,7% 8 13 -36,6% Résultat avant impôt ajusté 1,2 999 996 +0,3% 320 317 +0,7% Impôts sur les sociétés 1,2 (264) (275) -4,1% (90) (88) +2,5% Résultat net part du Groupe ajusté 1,2 735 721 +1,9% 230 230 +0,2% Amortissement des contrats de distribution après impôts (38) (37) +0,7% (13) (12) +0,7% Coûts d'intégration Pioneer après impôts 0 (21) NS 0 (8) NS Résultat net part du Groupe 697 663 +5,2% 218 209 +4,0%

1-Hors amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag.

2- Hors coûts d’intégration de Pioneer en 2018

3- L’évolution de la contribution des JVs reflète deux mouvements opposés : la poursuite de la progression en Inde et en Corée, et une baisse en Chine





Evolution des encours sous gestion1

Amundi : encours de 1 563 Md€ fin septembre 2019, +5,1% vs fin juin 2019

Sur 9 mois : collecte nette de +31 Md€ et effet marché de +107 Md€

Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.19 30.09.18 /30.09.18 T3 2019 T2 2019 T3 2018 9M 2019 9M 2018 Réseaux France2 110 110 -0.0% +0.4 +0,4 -0,8 -2.3 +2,4 Réseaux internationaux 125 123 +1.5% -0.6 -0,1 +0,4 +1.7 +5,4 JVs 163 137 +19.0% +14.0** +1,0 +0,3 +12.2** +23,7 Distributeurs tiers 189 181 +4.2% +4.0 +0,5 -4,3* +2.6 -1,3* Retail 586 550 +6.4% +17.8** +1,9 -4,4* +14.2** +30,2* Institutionnels3 & souverains 376 380 -1.0% +4.0 -7,0 +2,4 -4.4 +23,0 Corporates 79 65 +22.3% +11.2 -2,3 +7,8 +3.0 -5,4 Epargne Entreprises 62 60 +4.5% -0.2 +2,8 +0,3 +2.0 +2,8 Assureurs CA & SG 459 420 +9.3% +9.9 -0,1 -0,0 +16.2 -2,1 Institutionnels 977 925 +5.7% +24.9 -6,7 +10,5 +16.7 +18,3 TOTAL 1 563 1 475 +5,9% +42.7** -4,8 +6,1* +31.0** +48,5* Encours moyens

(hors JVs) 1 340 1 333 +0,5%

1 Encours & Collecte, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% de la collecte et des encours gérés des JVs asiatiques; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 Réseaux France : collecte nette sur actifs moyen-long terme de -0,6 Md€ sur 9M 2019 et +0,2 Md€ au T3 2019

3 y compris fonds de fonds

* Y compris réinternalisation des actifs Fineco pour -6,5 Md€ au T3 2018

**Y compris nouveau mandat dans la JV indienne de +14,6 Md€ au T3 2019

Encours sous gestion et collecte nette par classe d’actifs

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.19 30.09.18 /30.09.18 T3 2019 T2 2019 T3 2018 9M-19 9M-18 Actions 263 253 +3.7% +2.4 -2,1 +4,3 +1.8 +15,6 Diversifiés 262 263 -0.3% -1.3 -5,7 -3,4* -9.4 +11,8* Obligations 720 657 +9.7% +22.5** +4,3 +0,7 +28.3** +10,4 Réels, alternatifs et structurés 85 74 +14.4% +1.7 +3,0 +4,0 +6.3 +4,5 ACTIFS MLT 1 330 1 247 +6.6% +25,3** -0,4 +5,7* +27.0** +42,2* Trésorerie 233 228 +2.2% +17.4 -4,4 +0,4 +4.0 +6,3 TOTAL 1 563 1 475 +5.9% +42.7** -4,8 +6,1* +31.0** +48,5*

* Y compris réinternalisation des actifs Fineco pour -6,5 Md€ au T3 2018

**Y compris nouveau mandat dans la JV indienne de +14,6 Md€ au T3 2019

Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.19 30.09.18 /30.09.18 T3 2019 T2 2019 T3 2018 9M-19 9M-18 France2 8861 846 +4.8% +20.8 -2,9 +1,5 +17.3 +2,1 Italie 174 174 -0.0% -1.2 -0,7 -4,0* -5.7 +2,7* Europe hors France et Italie 176 161 +9.2% +6.1 +2,2 +8,1 +5.6 +10,0 Asie 225 204 +10.2% +15.6** -1,4 +0,7 +9.1** +30,8 Reste du monde3 102 90 +12.9% +1.3 -2,0 -0,3 +4.7 +2,9 TOTAL 1 563 1 475 +5.9% +42.7** -4,8 +6,1* +31.0** +48,5* TOTAL Hors France 677 630 +7.5% +21.9** -1,9 +4,5* +13.7** +46,4*

1 dont 441 Md€ d’assureurs CA et SG

2 France: collecte nette sur actifs moyen-long terme : +4,4 Md€ au T3 2019; +2,7 Md€ au T2 2019; 2,4 Md€ au T1 2019

3 Principalement Etats-Unis

* Y compris réinternalisation des actifs Fineco pour -6,5 Md€ au T3 2018.

** Y compris mandat dans la JV indienne de +14,6 Md€ au T3 2019









Annexe méthodologique





I. Compte de résultat 9M et T3 2019 et 2018

Données comptables Aux 9 mois 2019 et T3 2019, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution

Aux 9 mois 2018 et T3 2018, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution et après coûts d’intégration liés à Pioneer.

Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés :

Aux 9 mois 2019 et T3 2019 : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag et UniCredit.

Aux 9 mois 2018 et T3 2018 : retraitement des coûts d’intégration liés à Pioneer et de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG et Bawag et UniCredit.

Coûts d’intégration de Pioneer Investments :

9 mois 2018: 30 M€ avant impôts et 21 M€ après impôts

T3 2018: 12 M€ avant impôts et 8 M€ après impôts

Amortissement des contrats de distribution :

9 mois 2018 : 53 M€ avant impôts et 37 M€ après impôts

9 mois 2019 : 53 M€ avant impôts et 38 M€ après impôts

T3 2018 : 18 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

T3 2019 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts







II. Rappel de l’amortissement des contrats de distribution avec UniCredit

Lors de l’acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d’UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque; la valorisation brute de ces contrats s’élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017.

Dans le compte de résultat du Groupe, cet amortissement net d’impôt est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts), comptabilisé en « Autres revenus », et qui vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 11 M€ nets d’impôts en année pleine, soit 17 M€ avant impôts.

III. Indicateurs Alternatifs de Performance15

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont définies ainsi : elles excluent en 2018 les coûts liés à l’intégration de Pioneer, ainsi que les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag et UniCredit depuis le 1er juillet 2017 (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

9M 2019 9M 2018 T3.2019 T3.2018 En M€ Réalisé Publié Réalisé Publié Revenus nets (a) 1 935 1 908 639 604 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 53 53 18 18 Revenus nets ajustés (b) 1 989 1 962 657 622 Charges d'exploitation (c) -1 016 -1 035 -335 -340 + Coûts d'intégration Pioneer avant impôts 0 30 0 12 Charges d'exploitation ajustées (d) -1 016 -1 005 -335 -328 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 920 874 304 263 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(d) 973 957 321 293 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 52,5% 54,2% 52,5% 56,4% Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 51,1% 51,2% 51,1% 52,8% Coût du risque & Autres (g) -7 2 -9 12 Sociétés mises en équivalence (h) 33 38 8 13 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 946 914 302 288 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 999 996 320 317 Impôts sur les bénéfices (k) -248 -251 -85 -79 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -264 -275 -90 -88 Résultat net part du Groupe (i)+(k) 697 663 218 209 Résultat net part du Groupe ajusté (j)+(l) 735 721 230 230

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion et se classe dans le top 10 mondial16. Le Groupe gère 1 563 milliards17 d’euros et compte six plateformes de gestion principales18. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

Contacts presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Alexandre Barat Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tel. +33 1 76 37 86 05 Tel. +33 1 76 32 43 25 Tel. +33 1 76 32 17 16 Tel. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com alexandre.barat@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com









AVERTISSEMENT :





Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10).

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS.

Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.









1 Encours & collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP







2 RBE : Résultat Brut d’Exploitation







3 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et en 2018 hors coûts d’intégration de Pioneer







4 Données comptables : y compris amortissement des contrats de distribution et en 2018 coûts d’intégration de Pioneer







5 Y compris un nouveau mandat de +14,6 Md€ dans la JV en Inde







6 Actifs Moyen Long Terme : hors produits de trésorerie







7 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et, en 2018, hors coûts d’intégration de Pioneer







8 RBE : Résultat Brut d’Exploitation







9 Données comptables : y compris amortissement des contrats de distribution et en 2018 coûts d’intégration de Pioneer







10 Y compris un nouveau mandat de +14,6 Md€ attribué par plusieurs fonds de pension à la JV indienne







11 Source Amundi et Broadridge Financial Solutions - FundFile & ETFGI / Fonds ouverts (hors mandats et fonds dédiés) à fin août 2019 : flux nets cumulés à fin août 2019 de près de +160 Md€, en amélioration au T3 2019 (juillet et août) avec une forte composante monétaire







12 Y compris un nouveau mandat de +14,6 Md€ dans la JV en Inde







13 Hors JV







14 Lorsque techniquement possible







15 Voir aussi la section 4.3 du Document de Référence 2018 déposé auprès de l’AMF le 08/04/2019







16 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018







17 Données Amundi au 30/09/2019







18 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo







Pièce jointe