Amundi : Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2019

Au T3 2019 Des revenus nets de gestion en hausse sensible (+5,6% vs T3 2018)

Un Résultat Brut d'Exploitation 3 de 321 M€, en forte croissance ( +9,7% vs T3 2018) et un coefficient d'exploitation 3 de 51,1%, en amélioration de 1,8 pt vs T3 2018

Résultat net comptable[4] de 218 M€, en croissance de +4,0% vs T3 2018 Unde 218 M€, en croissance de +vs T3 2018 Sur 9 mois 2019 Un Résultat net comptable de 697 M€, en progression de +5,2% vs les 9 mois 2018