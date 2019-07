Amundi : Résultats du premier semestre 2019 0 31/07/2019 | 07:00 Envoyer par e-mail :

Un résultat net comptable de 480 M€ (+5,6% vs le S1 2018) Une progression conforme aux objectifs du plan à 3 ans



Résultats



Des résultats de haut niveau, et à nouveau en hausse :







Un Résultat net comptable de 480 M€, en croissance de +5,6% vs le S1 2018



Un Résultat net ajusté1 de 505 M€, en progression de +2,7% vs le S1 2018 • Des revenus nets totaux1 quasi-stables, à 1 332 M€



Des charges d’exploitation maitrisées, avec un coefficient d’exploitation1 à 51,1%



Activité



Des encours 2 de 1 487 Md€ au 30 juin 2019, en hausse de +4,3% vs fin décembre 2018



Au S1 2019 une collecte nette 2 soutenue en actifs MLT 3 : +8,0 Md€ hors réinternalisation d’un mandat en Italie 4

: +8,0 Md€ hors réinternalisation d’un mandat en Italie Une décollecte nette totale de -11,7 Md€ liée à : Des sorties importantes de produits de trésorerie (-13,4 Md€) La réinternalisation au T1 2019 d’un mandat institutionnel en Italie (-6,3 Md€)



Au T2 2019 une décollecte nette2 de -4,8 Md€, liée à des sorties saisonnières de trésorerie Paris, le 31 juillet 2019 Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 30 juillet 2019 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du premier semestre 2019. Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré : « Amundi a confirmé au premier semestre 2019 la solidité de son business model. Les résultats sont à nouveau en progression, en ligne avec les objectifs du plan à 3 ans. Cette hausse de la profitabilité reflète d’une part une bonne résistance de l’activité et des marges dans un environnement plus difficile, et d’autre part le plein effet des synergies liées à l’acquisition de Pioneer. Amundi a continué de renforcer son dispositif par des recrutements ciblés (gestion passive et actifs réels notamment). Enfin, Amundi a lancé plusieurs initiatives en matière d’investissement responsable, conformément au plan annoncé en octobre 2018 ».

I. Des résultats en progression sensible Résultat net comptable5 en croissance de +5,6% vs S1 2018 Stabilité des revenus nets, coefficient d’exploitation à 51,1% Dans un environnement marqué par une aversion au risque persistante, les résultats d’Amundi au 1er semestre 2019 sont à nouveau en progression, en ligne avec les objectifs, et confirment la résilience de son business-model. Au 1er semestre 2019 Données ajustées6 La croissance du résultat net ajusté (+2,7% à 505 M€) résulte notamment de la résistance des revenus et des marges, ainsi que d’un bon contrôle des coûts qui bénéficient des synergies liées à l’intégration Pioneer. Les revenus nets totaux sont quasi-stables à 1 332 M€ (-0,6% vs S1 2018) : Les commissions nettes de gestion affichent une évolution légèrement négative (1 239 M€, -1,6%), avec une quasi-stabilité des marges.

affichent une évolution légèrement négative (1 239 M€, -1,6%), avec une quasi-stabilité des marges. Les commissions de surperformance sont maintenues à un bon niveau (60 M€ dont 40 M€ au 2 e trimestre 2019) ; l’effet de comparaison est défavorable par rapport à un S1 2018 particulièrement élevé.

sont maintenues à un bon niveau (60 M€ dont 40 M€ au 2 trimestre 2019) ; l’effet de comparaison est défavorable par rapport à un S1 2018 particulièrement élevé. Les produits financiers sont en hausse sensibles, à 33 M€, en lien avec le redressement des marchés Actions. Les charges d’exploitation sont maitrisées (680 M€ soit +0,6% vs S1 2018), la poursuite des synergies liées à l’intégration de Pioneer compensant les réinvestissements de développement ainsi que des effets change et prix défavorables. En conséquence le coefficient d’exploitation s’établit à 51,1%, soit un niveau comparable au S1 2018. Le Résultat Brut d’Exploitation atteint 652 M€. Compte tenu de la contribution (stable, après une très forte progression en 2018) des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et d’une charge d’impôt de -174 M€ (-7,1% par rapport au 1er semestre 2018), le résultat net ajusté part du Groupe ressort au total à 505 M€, en progression de +2,7% par rapport au 1er semestre 2018. Données comptables5 Le résultat comptable du 1er semestre 2019 s’élève à 480 M€, en hausse de +5,6% par rapport au 1er semestre 2018. Au 2e trimestre 2019 Données ajustées6 Les revenus nets sont stables à 673 M€ (- 0,6 %), avec un bon niveau de commissions de surperformance (40 M€). Le coefficient d’exploitation s’établit à 51,2% (+0,3 point vs le 1er trimestre 2019), et le Résultat Brut d’Exploitation atteint 329 M€, soit -2,5% vs le T2 2018. Après contribution des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et une charge d’impôt de 80 M€ en baisse de -13,4%, le résultat net ajusté part du Groupe ressort au total à 258 M€, en progression de +2,3%par rapport au T2 2018. Le résultat comptable5 du T2 2019 s’élève à 245 M€, en hausse de +4,9% par rapport au T2 2018. II. Activité Des encours sous gestion à 1 487 Md€ (+4,3% vs fin 2018) Une collecte nette soutenue en actifs MLT7, malgré un marché européen de la gestion d’actifs à l’arrêt Les encours gérés par Amundi atteignent 1 487 Md€ au 30 juin 2019, en progression de +4,3% par rapport à fin 2018 grâce à un effet de marché positif. Au 1er semestre 2019 Malgré des marchés financiers en redressement (après la forte correction du 4e trimestre 2018), le secteur européen de la gestion d‘actifs a affiché une collecte quasi-nulle au 1er semestre 20198, compte tenu de l’attentisme persistant des épargnants et investisseurs résultant d’une aversion au risque forte. Pour Amundi, l’activité du 1er semestre 2019 est marquée par : ·une collecte nette soutenue en actifs MLT, à +8,0 Md€ hors réinternalisation d’un mandat spécifique en Italie (-6,3 Md€), ·des sorties importantes de produits de trésorerie liées à la saisonnalité (-13,4 Md€), ·la réinternalisation (au 1er trimestre) par un institutionnel italien d’un mandat. Compte tenu de ces éléments, les flux nets totaux du 1er semestre sont de -11,7 Md€ dont -3,5 Md€ en Retail et -8,2 Md€ en Institutionnels. a) Actifs MLT Dans un contexte persistant d’aversion au risque, le segment Retail affiche une collecte positive en actifs MLT (+1,4 Md€), portée par les Réseaux Internationaux (+2,1 Md€) grâce à la gestion sous mandat en Italie, et par les Joint-Ventures asiatiques (flux de +1,3 Md€, qui intègrent d’une part un très bon niveau de collecte en Inde et en Corée du Sud, et d’autre part une décollecte en Chine, en raison de changements réglementaires). En revanche, les réseaux en France sont en légère décollecte (-0,8 Md€), conséquence de la baisse de la proportion des Unités de Compte dans la collecte brute des contrats d’assurance-vie (24% en 20199 vs 28% en 2018). Dans la clientèle institutionnelle, ce semestre est marqué par une collecte nette dynamique en actifs MLT, à +6,6 Md€ hors réinternalisation d’un mandat italien (-6,3 Md€). La collecte nette soutenue des Mandats d’assurance CA & SG est portée notamment par les souscriptions des contrats d’assurance vie en euros. L’épargne Entreprise confirme son dynamisme (+1,5 Md€). Par classes d’actifs, la collecte nette MLT a été tirée par des offres adaptées au contexte de marché (taux d’intérêt bas et aversion au risque) : En obligataire avec des flux de +5,8 Md€ : gestion assurantielle, expertise Marchés Emergents, Fonds à maturité.

avec des flux de +5,8 Md€ : gestion assurantielle, expertise Marchés Emergents, Fonds à maturité. En actifs réels et alternatifs , avec des flux de +2,5 Md€, portant les encours à 50,4 Md€ fin juin 2019

, avec des flux de +2,5 Md€, portant les encours à 50,4 Md€ fin juin 2019 En produits structurés : +2,1 Md€ de collecte, grâce à la promotion d’une gamme de solutions attractives et par les produits à formule en Europe et en Asie. La gestion passive, ETF et smart beta a connu un nouveau semestre de forte croissance avec +6,9 Md€10 de collecte nette, portant les encours à 114 Md€10 fin juin 2018. Avec une collecte de +4,2 Md€10 au 1er semestre 2019 en ETF, Amundi a gagné des parts de marché et est le 3e collecteur en Europe11. Au total les encours en ETF s’élèvent à 47,8 Md€10 au 30 juin 2019 (4e rang en Europe11). b) Produits de Trésorerie La décollecte en produits de Trésorerie s’est élevée à -13 ,4 Md€, concentrée sur la clientèle corporate et institutionnels, dans un marché marqué au T2 par le phénomène saisonnier de versement des dividendes par les corporates. Au 2e trimestre 2019

L’activité au 2e trimestre 2019 s’est inscrite dans la continuité du 1er trimestre, avec une faible appétence au risque de la part des clients. L’activité a été marquée par une décollecte en produits de trésorerie (-4,4 Md€, essentiellement dans le segment Institutionnels et Corporates) et par des flux légèrement négatifs de -0,4 Md€ en actifs MLT. Au total, la décollecte nette du T2 2019 atteint -4,8 Md€. Par segment de clientèle, les évolutions sont contrastées : En Retail, une collecte nette positive de + 1,9 Md€, dont -1,0 Md€ en produits MLT et + 2,9 Md€ en produits de trésorerie. L’aversion au risque est restée présente dans les réseaux en France et les réseaux internationaux . Sur le marché français, les flux d’épargne financières des clients ont été majoritairement orientés sur des produits sans risques (notamment assurance vie en euros). Dans les JV asiatiques, l’Inde et la Corée ont affiché une dynamique positive en actifs MLT, qui a compensé la décollecte en Chine.

dont -1,0 Md€ en produits MLT et + 2,9 Md€ en produits de trésorerie. L’aversion au risque est restée présente dans les et les . Sur le marché français, les flux d’épargne financières des clients ont été majoritairement orientés sur des produits sans risques (notamment assurance vie en euros). Dans les JV asiatiques, l’Inde et la Corée ont affiché une dynamique positive en actifs MLT, qui a compensé la décollecte en Chine. Une décollecte nette du segment des Institutionnels (-6,7 Md€), liée aux sorties saisonnières en produits de trésorerie utilisés par la clientèle Corporates (en particulier pour le paiement des dividendes). En actifs MLT, la collecte (+0,6 Md€) est en légère amélioration par rapport au 1er trimestre 2019, grâce à l’Epargne Entreprises et aux mandats assuranciels III. Une structure financière solide Au 30 juin 2019, les capitaux propres tangibles d’Amundi s’élèvent à 2,1 Md€, contre 2,3 Md€ au 31 décembre 2018. Cette évolution est liée aux éléments suivants : une génération de capital du résultat net du 1er semestre 2019 (480 M€) plus que compensée par la distribution du dividende de l’exercice 2018 (- 579 M€), ainsi qu’une augmentation du nombre d’actions autodétenues dans le cadre de la couverture du plan d’actions de performances (déduction supplémentaire de 67 M€). Le nombre d’actions auto détenues (qui sont déduites des capitaux propres) a augmenté au 1er semestre 2019 : 1,9 million d’actions à fin juin 2019 contre 0,8 million à fin décembre 2018. Par ailleurs, l’agence notation Fitch a confirmé en mai 2019 la notation A+ d’Amundi, la meilleure du secteur. IV. Investissement Responsable Pionnier dans l'investissement responsable dès sa création en 2010, Amundi gère 297 Md€ selon des critères ESG12 , soit 20% de ses encours au 30 juin 2019 (vs 19% fin 2018). Dans la continuité de l’annonce en octobre 2018 d’un plan ambitieux à 3 ans pour donner une nouvelle portée à ses engagements, Amundi a poursuivi ses initiatives en faveur d’une « finance durable », notamment par l’innovation produits. Citons à titre d’exemple le lancement en juillet 2019 du programme Green Credit Continuum avec la BEI (Banque Européenne d’Investissement) : solution d’investissement visant favoriser le développement du marché de la dette verte (au-delà des obligations vertes existantes), notamment via le financement de PME ou d’ETI. Cette politique d’engagement est également illustrée par la participation récente d’Amundi à deux initiatives : Participation le 8 juillet 2019 (avec 7 autres gestionnaires d’actifs mondiaux) à l’initiative One Planet Sovereign Wealth Fund Asset Manager , destinée à accompagner les fonds souverains dans l'intégration du changement climatique dans la gestion de leurs investissements.

, destinée à accompagner les fonds souverains dans l'intégration du changement climatique dans la gestion de leurs investissements. Participation à l’initiative TCFD13 Consortium au Japon créé en mai 2019 sous l’égide des Ministères japonais de l’Economie et de l’Environnement (Amundi étant le seul membre non japonais du consortium), et destinée à améliorer l’information des émetteurs sur les sujets environnementaux. V. Autres informations Augmentation de capital réservée aux salariés Une augmentation de capital réservée aux salariés aura lieu au deuxième semestre 2019. Cette opération, qui vient renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs, sera réalisée dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l’Assemblée générale de mai 2019. L’incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le volume maximal de titres créés sera de 1 million de titres (soit 0,5% du capital et des droits de vote) et la décote proposée aux salariés sera de 30%, conformément aux orientations de la loi PACTE14 récemment votée en France. *** Calendrier de communication financière 31 octobre 2019 : publication des résultats des neuf premiers mois 2019

12 février 2020 : publication des résultats annuels 2019

Compte de résultat En M€ S1 2019 S1 2018 Variation T2.2019 T2.2018 Variation Revenus nets ajustés 1 1 332 1 340 -0,6% 673 677 -0,6% Revenus nets de gestion 1 299 1 347 -3,5% 658 679 -3,1% dont commissions nettes de gestion 1 239 1 259 -1,6% 618 643 -3,9% dont commissions de surperformance 60 88 -31,4% 40 36 +12,6% Produits nets financiers et autres produits nets 33 (6) NS 15 (2) NS Charges d'exploitation ajustées 2 (680) (677) +0,6% (345) (340) +1,3% Résultat brut d'exploitation ajusté 1,2 652 664 -1,7% 329 337 -2,5% Coefficient d'exploitation ajusté 1,2 51,1% 50,5% +0,6 pt 51,2% 50,2% +1 pt Coût du risque & Autres 2 (10) NS (3) (6) -56,3% Sociétés mises en équivalence 25 25 -2,5% 12 14 -11,8% Résultat avant impôt ajusté 1,2 679 679 0,0% 338 345 -1,9% Impôts sur les sociétés 1,2 (174) (188) -7,1% (80) (93) -13,4% Résultat net part du Groupe ajusté 1,2 505 492 +2,7% 258 252 +2,3% Amortissement des contrats de distribution après impôts (25) (25) +0,7% (13) (12) +0,7% Coûts d'intégration Pioneer après impôts 0 (12) NS 0 (6) NS Résultat net part du Groupe 480 454 +5,6% 245 234 +4,9% 1-Hors amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag . 2- Hors coûts d’intégration de Pioneer en 2018

Evolution des encours sous gestion

Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Mds€) 30.06.19 30.06.18 /30.06.18 T2 2019 T2 2018 T1 2019 S1 2019 S1 2018 Réseaux France* 108 110 -2,0% +0,4 +0,6 -3,1 -2,7 +3,2 Réseaux internationaux 123 122 +1,3% -0,1 +2,1 +2,3 +2,3 +5,0 JVs 146 140 +4,0% +1,0 +11,4 -2,8 -1,8 +23,5 Distributeurs tiers 180 182 -0,7% +0,5 -1,2 -1,9 -1,3 +3,0 Retail 557 554 +0,7% +1,9 +12,9 -5,4 -3,5 +34,6 Institutionnels** & souverains 359 375 -4,3% -7,0 +6,1 -1,5*** -8,5*** +20,5 Corporates 67 58 +15,4% -2,3 -15,5 -5,9 -8,2 -13,2 Epargne Entreprises 61 59 +3,9% +2,8 +2,6 -0,5 +2,2 +2,5 Assureurs CA & SG 443 421 +5,1% -0,1 -3,6 +6,4 +6,3 -2,0 Institutionnels 930 913 +1,8% -6,7 -10,3 -1,5*** -8,2*** +7,8 TOTAL 1 487 1 466 +1,4% -4,8 +2,6 -6,9*** -11,7*** +42,4 Encours moyens

(hors JVs) 1 326 1 329 -0,2% * Réseaux France : collecte nette sur actifs MLT de -0,2 Md€ au T2 2019; -0,6 Md€ au T1 2019; +0,6 Md€ au T2 2018

** y compris fonds de fonds

*** Y compris réinternalisation d’un mandat italien pour -6,3 Md€ au T1 2019 Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.19 30.06.18 /30.06.18 T2 2019 T2-18 T1 2019 S1-19 S1-18 Actions 252 244 +3,5% -2,1 +2,4 +1,4 -0,6 +11,3 Diversifiés 257 267 -3,7% -5,7 +9,3 -2,4* -8,1* +15,1 Obligations 681 657 +3,6% +4,3 -3,6 +1,5 +5,8 +9,7 Réels, alternatifs et structurés 82 71 +15,7% +3,0 +0,4 +1,6 +4,6 +0,5 ACTIFS MLT 1 271 1 238 +2,7% -0,4 +8,4 +2,1* +1,7* +36,5 Trésorerie 215 228 -5,7% -4,4 -5,7 -9,0 -13,4 +5,9 TOTAL 1 487 1 466 +1,4% -4,8 +2,6 -6,9* -11,7* +42,4 * Y compris réinternalisation d’un mandat italien pour -6,3 Md€ au T1 2019 Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.19 30.06.18 /30.06.18 T2 2019 T2 2018 T1 2019 S1-19 S1-18 France 849* 843 +0,8% -2,9 -13,7 -0,6 -3,5 +0,6 Italie 171 178 -4,4% -0,7 +2,5 -3,8** -4,5** +6,7 Europe hors France et Italie 167 151 +11,2% +2,2 -0,6 -2,7 -0,5 +1,9 Asie 203 206 -1,6% -1,4 +15,3 -5,2 -6,6 +30,1 Reste du monde*** 96 88 +9,2% -2,0 -0,8 +5,4 +3,4 +3,2 TOTAL 1 487 1 466 +1,4% -4,8 +2,6 -6,9** -11,7** +42,4 TOTAL Hors France 638 624 +2,2% -1,9 +16,4 -6,3** -8,2** +41,8 * dont 426 Md€ d’assureurs CA et SG

** Y compris réinternalisation d’un mandat italien pour -6,3 Md€ au T1 2019.

*** Essentiellement Etats-Unis



Annexe méthodologique

Compte de résultat S1 et T2 2019 et 2018 Données comptables Aux S1 2019 et T2 2019, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution.

Aux S1 2018 et T2 2018, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution et après coûts d’intégration liés à Pioneer.

Données ajustées Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : Aux S1 2019 et T2 2019 : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag et UniCredit.

Aux S1 2018 et T2 2018 : retraitement des coûts d’intégration liés à Pioneer et de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG et Bawag et UniCredit. Coûts d’intégration de Pioneer Investments : S1 2018: 18 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts Amortissement des contrats de distribution : S1 2019 : 36 M€ avant impôts et 25 M€ après impôts

S1 2018 : 36 M€ avant impôts et 25 M€ après impôts



Rappel de l’amortissement des contrats de distribution avec UniCredit Lors de l’acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d’UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque; la valorisation brute de ces contrats s’élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017. Dans le compte de résultat du Groupe, cet amortissement net d’impôt est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts), comptabilisé en « Autres revenus », et qui vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 12 M€ nets d’impôts en année pleine, soit 17 M€ avant impôts. Indicateurs Alternatifs de Performance15 Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont définies ainsi : elles excluent les coûts liés à l’intégration de Pioneer, ainsi que les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag et UniCredit depuis le 1er juillet 2017 (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante : M€ S1 2019 S1 2018 T2.2019 T2.2018 Revenus nets (a) 1297 1304 656 660 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 36 36 18 18 Revenus nets ajustés (b) 1332 1340 673 677 Charges d'exploitation (c) -680 -694 -345 -349 + Coûts d'intégration Pioneer avant impôts 0 18 0 8 Charges d'exploitation ajustées (d) -680 -677 -345 -340 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 616 610 311 311 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(d) 652 664 329 337 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 52,5% 53,2% 52,6% 52,9% Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 51,1% 50,5% 51,2% 50,2% Coût du risque & Autres (g) 2 -10 -3 -6 Sociétés mises en équivalence (h) 25 25 12 14 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 644 626 320 319 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 679 679 338 345 Impôts sur les bénéfices (k) -164 -172 -75 -85 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -174 -188 -80 -93 Résultat net part du Groupe (i)+(k) 480 454 245 234 Résultat net part du Groupe ajusté (i)+(k) 505 492 258 252 A propos d'Amundi Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial16. Le Groupe gère 1 487 milliards17 d’euros et compte six plateformes de gestion principales18. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques. Amundi. La confiance, ça se mérite. Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous. Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.





1 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et en 2018 hors coûts d’intégration de Pioneer



2 Encours & collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP



3 Actifs Moyen-Long Terme (MLT) : hors produits de trésorerie



4 Réinternalisation d’un mandat institutionnel italien pour -6,3 Md€ au T1 2019



5 Y compris amortissement des contrats de distribution et en 2018 les coûts d’intégration



6 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et, en 2018, hors coûts d’intégration de Pioneer



7 Produits Moyen Long Terme (MLT) hors Trésorerie : actions, obligations, diversifiés, actifs réels, alternatifs et structurés



8 Source Broadridge



9 Chiffres du marché français. Source FFA. Données janvier-juin 2019



10 Hors JV



11 Source : Amundi



12 Critères ESG : Environnementaux, Sociaux et Gouvernance



13 Task force on Climate-related Financial Disclosure



14 Loi PACTE : Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises



15 Voir aussi la section 4.3 du Document de Référence 2018 déposé auprès de l’AMF le 08/04/2019



16 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018



2 Données Amundi au 30/06/2019



18 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo





