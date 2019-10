Amundi : Slides

Des revenus nets en hausse sensible (+5,7 % vs T3 2018)

1. Encours & collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP - 2. Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et en 2018 hors coûts d'intégration de Pioneer - 3. Hors produits de trésorerie - * RBE : Résultat Brut d'Exploitation.

Voir slides 29-30 pour les définitions et la méthodologie.