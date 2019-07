Amundi : Succès du robo conseiller d'Amundi en épargne salariale

Une réponse au besoin de pédagogie financière encouragée par la Loi Pacte*

Accessible sur l'espace sécurisé du site https://www.amundi-ee.com sous forme d'un parcours simple et didactique, cette solution 100 % personnalisée et 100 % digitale permet à chaque salarié de définir une répartition de ses investissements au sein de son épargne salariale2 (PEE et PERCO) 3 en fonction de ses projets et de son appétence au risque.

La souscription au robo conseiller (moyennant 0,08 % du montant de son épargne sous gestion avec un minimum de 10 € et un maximum de 150 €) permet de bénéficier de l'exécution automatique des ordres et d'un suivi dans le temps, avec l'envoi régulier d'alertes, notamment quand l'environnement financier évolue. En cas d'évolution de projet, d'horizon de placement et/ou de profil épargnant, le service soumettra immédiatement une nouvelle proposition au salarié épargnant pour ajuster la répartition personnalisée.

Vers une allocation plus diversifiée et un allongement des horizons de placement

Près de la moitié des salariés (49 %) ont choisi un profil d'investissement équilibré ou modéré. Un peu moins de 35 % ont préféré un profil prudent quand 15 % privilégient un profil dynamique, voire audacieux.

Quel que soit le profil choisi, les allocations réalisées apparaissent plus diversifiées et plus en phase avec leur horizon d'investissement. Près de 40 % des encours conseillés sont placés sur des horizons de 3 à 5 ans, et 28 % sur des horizons d'au moins 10 ans. Les allocations à horizon long terme se concentrent au sein des PERCO, ce qui apparait cohérent avec la finalité Retraite de ce dispositif.

La Retraite est d'ailleurs le premier projet, pour 34 % des épargnants salariés, après la simple réserve d'argent (54%) tandis que l'acquisition de la résidence principale motive 13 % des projets.

On note enfin que le robo est utilisé de manière homogène par toutes les classes d'âges au sein des épargnants.

« Nous sommes fiers du succès rencontré par notre robo conseiller depuis son lancement fin 2017, souligne Xavier Collot, Directeur Epargne Salariale et Retraite d'Amundi. Nous nous réjouissons notamment que, grâce à ce service, de nombreux salariés deviennent acteurs de leur épargne. Ils définissent mieux leur horizon de placement et diversifient davantage leurs investissements, évitant ainsi de se cantonner aux produits monétaires dont les rendements sont le plus souvent négatifs ».

Fin 2018, le robo4 a été récompensé pour son côté innovant par l'AM Tech Day Award organisé par le groupe Agefi.

1 Chiffres AFG au 31/12/2018 - Amundi gère 54,2 milliards d'euros d'encours en épargne salariale ce qui représente 43,2% de part de marchés en France.

2à l'exclusion des fonds d'actionnariat salarié et de la gestion pilotée qui répondent à d'autres objectifs de placement.

3 PEE = Plan d'Epargne Entreprise - PERCO = Plan d'Epargne Retraite Collective

4 Amundi, à travers son activité de tenue de comptes, a obtenu l'agrément de conseil délivré par l'ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

*La Loi PACTE (n°2019-486) du 22/05/2019, via certaines mesures encourage plus de pédagogie. Le règlement de PEE (Plan d'Epargne Entreprise) doit dorénavant décrire les conditions de mises en œuvre d'une aide à la décision. En ce sens, le robo conseiller est une réponse à ce besoin d'aide à la décision réclamé par le législateur.