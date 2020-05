Amundi : a obtenu le statut de "Super" Management Company en Irlande

Amundi s'appuie sur ses experts locaux et internationaux pour accompagner ses clients dans le lancement et la maintenance d'OPCVM et de fonds alternatifs. Avec des implantations significatives au Luxembourg et en Irlande, les deux principaux pays de domiciliation de fonds transfrontaliers, ainsi que dans tous les principaux centres d'investissement européens, Amundi offre une gamme complète de solutions d'hébergement allant de la structuration des fonds au marketing et à la distribution, en passant par le soutien opérationnel.

Ce statut de 'Super' Management Company en Irlande bénéficiera à Amundi Services, l'une des lignes métier d'Amundi, dont la mission est la fourniture de solutions complètes en matière de gestion de portefeuilles, de conformité et de gestion des risques aux gestionnaires d'actifs tiers, aux distributeurs et aux investisseurs institutionnels. A travers une équipe d'experts dédiée, Amundi prend en charge la gouvernance et l'administration des fonds d'investissement hébergés, des activités essentielles pour assurer une supervision efficace des activités déléguées. Amundi propose une plateforme juridique et technologique robuste et évolutive, des solutions externalisées modulaires reposant sur une large gamme de véhicules de fonds traditionnels et alternatifs, des décennies de collaboration avec des gestionnaires d'actifs tiers et une expertise dans la plupart des classes d'actifs.

Guillaume Lesage, Directeur du pôle Opérations, Services et Technologie d'Amundi précise : « Avec une équipe de plus de 350 professionnels en Irlande, ce nouveau statut permettra à Amundi d'offrir à ses clients la substance opérationnelle, l'expertise et les niveaux de service dont ils ont besoin pour soutenir leur activité. C'est également une nouvelle étape dans le développement d'Amundi Services qui peut intégrer cette nouvelle capacité de Super ManCo en Irlande, le deuxième plus grand domicile de fonds en Europe, dans sa gamme de services et son offre d'hébergement de fonds. »