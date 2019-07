Amundi : a souscrit à un placement privé de 50 ME

22/07/2019 | 10:44

Amundi a souscrit à l'intégralité d'un EuroPP d'I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (IMA) pour un montant de 50 millions d'euros.



Ce placement privé a été émis conjointement avec un prêt syndiqué de 180 millions d'euros par UniCredit.



' Cette opération avait pour but de financer l'acquisition d'ATOP, une société italienne qui fabrique des machines pour produire des pièces de moteurs électriques, par IMA. Elle permet également à IMA de diversifier les échéances de sa dette et ses sources de financement ' précise la direction.



' Cette transaction avec IMA est notre 11ème opération réalisée cette année et notre 3ème à l'étranger ', déclare Thierry Vallière, Directeur des activités de dettes privées d'Amundi.



