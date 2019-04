Amundi : acquisition d'immeubles de bureaux en Allemagne

02/04/2019 | 15:51

Amundi Immobilier fait part de l'acquisition, pour le compte des fonds qu'elle gère, d'un portefeuille de cinq actifs de bureaux core en Allemagne, auprès du fonds d'investissement 'Deutschland Top 5' de Warburg-HIH Invest.



Construits entre 2000 et 2013, les actifs sont situés dans le quartier central des affaires de Berlin, Francfort et Hambourg, et bénéficient d'emplacements privilégiés. D'une surface totale de 70.000m², ils sont loués à des locataires de premier plan.



