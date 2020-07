Amundi : acquisition de deux immeubles aux Pays-Bas

21/07/2020 | 11:15

Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère, annonce l'acquisition des deux immeubles de bureaux Max et Moore à 'Amsterdam-Noord', auprès des promoteurs Néerlandais Being et COD, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement.



La construction a débuté en juillet 2020 et la livraison est prévue en fin d'année 2021. L'ensemble immobilier développe 9.800 m² environ. Les bâtiments seront partiellement connectés et offriront 90 places de parking extérieures et un garage à vélos intérieur.



