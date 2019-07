Amundi : acquisition de la tour Majunga finalisée

04/07/2019 | 09:31

Amundi Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte des fonds qu'elle gère, de la tour Majunga, située sur l'esplanade de la Défense, aux côtés d'un consortium d'investisseurs emmenés par Mirae Asset Daewoo, pour un prix net vendeur de 850 millions d'euros.



Inaugurée en 2014, cette tour d'une hauteur de 195 m est constituée de trois plans asymétriques accolés et abrite des jardins d'étages. D'une superficie totale de 67.036 m² sur 45 étages, Majunga est actuellement loué à AXA Investment Managers et Deloitte.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.