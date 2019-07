Amundi : acquisition en VEFA d'un immeuble à Montrouge

26/07/2019 | 11:17

Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère et Crédit Agricole Assurances, annoncent qu'ils viennent d'acquérir en VEFA (vente en état futur d'achèvement) l'ensemble immobilier l'Académie situé à Montrouge.



Cet ensemble de bureaux de 33.000 m² jouxte le Campus Evergreen du groupe Crédit Agricole. L'Académie disposera de 321 places de stationnement, de 2.800 m2 d'espaces extérieurs, d'un auditorium de 133 à 197 places et des espaces de restauration.



A compter de sa livraison prévue fin juin 2021, le bâtiment sera entièrement occupé par CACEIS. Amundi Immobilier a été nommé gérant de la structure et assurera l'Asset Management de cet ensemble immobilier.



