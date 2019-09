Amundi : ajoute un nouvel ETF sur les obligations d'entreprises à sa gamme Prime qui dépasse aujourd'hui les 500 M d'encours

Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site, www.amundi.comet dans les Prospectus des fonds décrits dans ce document.

Information promotionnelle non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une sollicitation d'achat ou de vente.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel doit consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par l'Autorité des Marchés Financiers dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.amundi.com ou sur simple demande au siège social de la société de gestion.

Investir implique un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).

La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des fonds Amundi ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au fonds Amundi ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente.

Des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de la part, indiqué dans le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document et d'autre de le Valeur Liquidative Indicative ou « VLI » de ces Fonds, publié par Euronext Paris SA et actualisée de manière estimative en cours de séance en fonction de la variation de l'indice de chacun des Fonds indiqué dans ce Document;

Le Teneur de Marché s'assure que le cours de bourse des parts des Fonds ne s'écarte pas plus du pourcentage indiqué dans le prospectus des Fonds mentionnés dans ce Document et d'autre de la valeur liquidative des OPCVM, afin de respecter les seuils de réservation fixés par Euronext Paris SA.

Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Toute transaction fait l'objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.

Informations réputées exactes à septembre 2019

Reproduction interdite sans accord exprès de la Société de Gestion.

Amundi ETF désigne le pôle d'Amundi AM en charge des OPC indiciels cotés.

Les documents de référence des Fonds (le DICI, le prospectus, les rapports annuels et lesdocuments périodiques) peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès de CACEIS Bank au 1-3, place Valhubert - 75013 PARIS, correspondant centralisateur de la SICAV en France

Les ETF de la gamme Amundi Prime, compartiments d'Amundi Index Solutions (la 'SICAV'), OPC de droit luxembourgeois, RCS du Luxembourg n°B 27.804, situé au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Les Compartiments ont été autorisés à la commercialisation auprès du grand public par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et en France par l'AMF.

Disclaimer Solactive

Les fonds ne sont pas parrainés, promus, vendus ou soutenus par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice et/ou de la marque de commerce indicielle ou du prix des indices à tout moment ou à tout autre égard. Les indices sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG met tout en œuvre pour que les indices soient calculés correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'est pas tenu de signaler des erreurs dans les indices à des tiers, notamment aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication des indices par Solactive AG ni l'octroi d'une licence d'utilisation des indices ou de la marque de commerce des indices aux fins d'utilisation dans le cadre des fonds ne constituent une recommandation par Solactive AG d'investir du capital dans ces instruments financiers ni ne représentent en aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG relativement à un investissement dans ces instruments financiers.