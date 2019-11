Amundi : augmentation de capital réservée aux salariés

14/11/2019 | 09:21

Amundi indique que près d'un salarié sur deux en France a participé à son augmentation de capital réservée aux salariés (annoncée le 31 juillet), opération qui proposait pour la première fois une décote de 30%, dans le cadre des possibilités de la loi Pacte.



En tout, plus de 1.300 collaborateurs du gestionnaire d'actifs (contre moins de 1.000 lors de la précédente opération en 2018), présents dans 14 pays, ont souscrit à cette opération pour un montant supérieur à 19 millions d'euros (contre 10 millions en 2018).



Le volume de titres créés est de 458.951 titres (soit 0,2% du capital et des droits de vote). Cette émission porte à 202.163.305 le nombre d'actions composant le capital d'Amundi. Les salariés détiennent désormais 0,5% du capital d'Amundi, contre 0,3% avant l'opération.



