Amundi : cède sa participation minoritaire dans Ekoï

25/10/2019 | 18:17

Amundi Private Equity Funds, Sofipaca et JF Mathieu cèdent leur participation minoritaire dans Ekoï au profit du dirigeant fondateur JC Rattel. Amundi est présent au capital d'Ekoï depuis 2014.



' La marque Ekoï s'est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le marché européen de l'équipement du cycliste et du triathlète ' indique le groupe.



Avec un Chiffre d'affaires en croissance forte et régulière, dont près de 50 % réalisés sur les marchés export, Ekoï étudie de futures opportunités.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.