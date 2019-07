Amundi confirme le coup de frein sur la collecte au deuxième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Amundi navigue en eaux calmes. Le premier gestionnaire d'actifs européen a enregistré une décollecte nette de 4,8 milliards d'euros au deuxième trimestre 2019, provoquée pour l'essentiel par des sorties saisonnières sur les fonds monétaires. L'asset manager maintient cependant ses objectifs 2020, conforté par un résultat net part du groupe (pdg) de 245 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 4,9% par rapport à la même période de 2018.

Il s'agit du troisième trimestre de décollecte consécutif pour la filiale cotée de Crédit Agricole SA, après les sorties de 6,9 milliards et 6,5 milliards, respectivement, constatées lors du premier trimestre 2019 et du dernier trimestre 2018. Seul l'effet marchés et change a permis de porter les encours gérés à fin juin à un niveau record de 1.487 milliards d'euros.

Le gérant sera donc à la peine pour attirer 150 milliards d'euros de flux nets sur la période 2018-2020, comme il se le propose dans son plan stratégique. A la mi-parcours, le pointage est d'environ 31 milliards d'euros, avec de bonnes performances cette année pour les offres de gestion passive, les produits structurés garantis et les actifs réels.

La collecte visée sur 2018-2020 "est l'objectif le plus incertain", a reconnu Yves Perrier, directeur général d'Amundi, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. "En 2017, le marché européen de la gestion d'actifs faisait 800 milliards d'euros de collecte, aujourd'hui il est à zéro. Cela s'explique par l'aversion au risque, elle-même déclenchée par la correction de février 2018 puis du quatrième trimestre 2018." Interrogé par ailleurs au sujet d'une éventuelle défiance des investisseurs dans les fonds ouverts d'Amundi, après la crise que son concurrent H2O AM, filiale de Natixis, a traversée fin juin et début juillet, le dirigeant a précisé n'avoir constaté "aucun élément" en ce sens.

Yves Perrier se veut toutefois rassurant sur les perspectives de collecte. "On est plutôt optimistes pour le second semestre. Ce que nous disent les équipes, c'est que l'activité repart, comme si les investisseurs avaient dû digérer ces deux chocs de marché", explique le patron du gestionnaire d'actifs.

Amundi reste surtout en piste pour tenir les objectifs financiers de son plan 2020, soit un résultat net supérieur ou égal à 1 milliard d'euros pour la dernière année du plan, et un résultat net ajusté supérieur ou égal à 1,05 milliard d'euros. Au premier semestre, le groupe a engrangé un résultat net pdg de 480 millions d'euros et un résultat net ajusté de 505 millions. Quant au coefficient d'exploitation ajusté, qui rapporte les charges aux revenus, il est, à 51,2% à fin juin, déjà conforme au plan (53% maximum visé en 2020). Amundi a notamment bénéficié des 175 millions de synergies liées au rachat de Pioneer, dont l'intégration a été finalisée sur le trimestre écoulé avec les dernières migrations informatiques aux Etats-Unis et la fusion des Sicav luxembourgeoises.

-Alexandre Garabedian, L'Agefi

