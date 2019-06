Amundi : confirme ses objectifs à moyen terme

06/06/2019 | 09:23

Alors que sa maison mère Crédit agricole SA a dévoilé ce matin son programme stratégique à horizon 2022, sa filiale Amundi en profite pour confirmer ses propres ambitions à moyen terme annoncées en février 2018.



Entre 2018 et 2022, le gestionnaire d'actifs entend accroître son résultat net ajusté d'en moyenne 5% l'an, avec un coefficient d'exploitation d'au plus 53%.



A horizon 2020, Amundi anticipe toujours un résultat net comptable d'au moins un milliard d'euros ainsi qu'un résultat net ajusté d'au moins 1,05 milliard.



Le taux de distribution des profits est par ailleurs annoncé à 65%.









