Amundi : croissance de 4% du résultat net au 3e trimestre

31/10/2019 | 08:09

Amundi publie au titre du troisième trimestre un résultat net comptable de 218 millions d'euros, en croissance de 4%, et un résultat brut d'exploitation de 321 millions, en progression de 9,7% par rapport à la même période de 2018.



Le coefficient d'exploitation du groupe de gestion d'actifs s'est établi à 51,1%, en amélioration de 1,8 point en comparaison annuelle, pour des revenus nets en hausse de 5,7%, essentiellement due aux revenus nets de

gestion.



'La collecte nette s'est élevée à un niveau record de +42,7 milliards d'euros, portée par l'ensemble des expertises et des segments de clientèle', note le directeur général Yves Perrier, qui souligne aussi les synergies liées à l'intégration de Pioneer.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.