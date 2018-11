Amundi : des rachats d'actions en vue

21/11/2018 | 11:18

Amundi, le gestionnaire d'actifs contrôlé par Crédit agricole, a annoncé hier soir le 'lancement d'un programme de rachat d'actions dans le cadre des plans d'attribution d'actions de performance'.



Certes, 'les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d'attribution d'actions de performance qui ont été mis en place pour les managers clés du groupe', indique Amundi.



Ce qui pourrait représenter un volume non négligeable : jusqu'à deux millions de titres (au cours unitaire de 100 euros maximum, et selon un montant maximal total de 200 millions d'euros), soit 1% du capital actuel.



'Ce plan sera mis en oeuvre entre le 21 novembre 2018 et le 15 novembre 2019', indique Amundi.





