Amundi : deux directeurs associés nommés pour Amundi PEF

10/10/2019 | 11:30

Le groupe de gestion d'actifs Amundi annonce ce jeudi l'arrivée d'Alexandre Denby Wilkes et de Mathieu de La Rochefoucauld en tant que directeurs associés d'Amundi Private Equity Fund (Amundi PEF), filiale de fonds de capital-investissement.



Après avoir participé à la création du fonds d'investissement HLD en 2009, Alexandre Denby Wilkes est devenu fin 2016 associé de la holding d'investissement Enthéos, spécialisée dans l'investissement en capital développement et capital transmission Small Cap.



Mathieu de La Rochefoucauld a intégré en 2011 l'équipe d'Amundi Private Equity Funds en charge des dossiers digitaux comme Sarenza, KDS, Netasq et TO DO TODAY. En 2017, il a participé au lancement de Supernova Invest, joint-venture entre Amundi et le CEA.



