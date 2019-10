Amundi : élargit sa gamme d'ETF thématiques avec deux nouveaux ETF Smart City et Smart Factory

Amundi annonce le lancement de deux nouveaux ETF thématiques : Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF.

Confrontées à une urbanisation croissante, qui verra d'ici 2050[1] les deux tiers de la population mondiale vivre dans des zones urbaines, les villes vont devoir s'adapter pour gérer de façon « intelligente » les défis auxquels elles sont confrontées. Les nouvelles technologies vont permettre aux villes devenues « villes intelligentes » d'améliorer la qualité de vie des citoyens en proposant des services mieux coordonnés, et plus efficients sur le plan économique et environnemental.

Pour permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel économique qu'offrent ces villes du futur, six secteurs représentant différents aspects clés des villes « intelligentes » ont été sélectionnés pour l'ETF Smart City : les infrastructures urbaines, la domotique, l'e-commerce, la santé, les loisirs, les nouvelles technologies. Cet ETF, ainsi construit, rassemble près de 208[2] valeurs réparties sur ces 6 secteurs.

Les nouvelles technologies révolutionnent aussi les processus de production en donnant naissance à une industrie 4.0, plus agile, plus efficace et plus compétitive. Pour la construction de l'ETF Smart Factory, Amundi a sélectionné un indice de 2522 titres répartis sur cinq secteurs clés de cette révolution technologique, conduisant à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production : la robotique avancée, le cloud computing et le big data, la cybersécurité, la réalité augmentée et l'impression 3D, ainsi que l'internet des objets (« IoT »).

En privilégiant la diversification, les nouveaux ETF d'Amundi couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques. Les deux ETF répliquent des indices Solactive[3]. Les nouveaux ETF sont cotés sur Euronext Paris et Amsterdam, et bénéficient tous les deux de frais compétitifs à 0.35%[4].

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d'Amundi, déclare : « L'innovation est dans notre ADN et nous recherchons en permanence de nouvelles opportunités d'investissement pour nos clients. Avec notre ETF Intelligence Artificielle, et maintenant avec ces deux nouveaux ETF Smart City et Smart Factory, nous permettons aux investisseurs de s'exposer à trois grandes thématiques au cœur des enjeux de demain ».

