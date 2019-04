Amundi : finalise l'intégration de Pioneer Investments avec la fusion de sa gamme de fonds de droit luxembourgeois

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2019



Amundi annonce la finalisation de l'intégration de Pioneer Investments avec la fusion de ses trois véhicules phare de droit luxembourgeois : Amundi Funds, Amundi Funds II (ex Pioneer Funds) et Amundi Sicav II (ex sicav nourricière de Pioneer Funds). Après la réduction des effectifs, les migrations informatiques et les fusions juridiques des entités, il s'agit de la dernière phase d'intégration de Pioneer Investments dont l'acquisition définitive avait été annoncée le 3 juillet 2017.

Ce travail de rationalisation a pour principal objectif de simplifier l'offre de fonds luxembourgeois à destination à la fois de la clientèle Retail et institutionnelle en retenant que les meilleurs fonds de ces sicav. Une sélection qui tient compte non seulement de la performance, de la taille et des caractéristiques des fonds, mais également de la demande clients et du potentiel de développement.

A fin juin cette rationalisation donnera naissance à une seule sicav ombrelle de droit luxembourgeois, Amundi Funds, qui comportera environ 90 compartiments - contre plus de 150 initialement avec les trois sicav - et dont le montant total d'encours sous gestion atteindra près de 90 milliards d'euros.

Elle offrira l'ensemble des expertises du groupe permettant ainsi de répondre à l'ensemble des besoins des investisseurs. Plus de la moitié de ses compartiments afficheront un encours moyen supérieur à 500 millions d'euros et un tiers à plus de 1 milliard d'euros. 84% d'entre-eux devrait également disposer d'un rating Morningstar d'au moins 3 étoiles.

Fathi Jerfel, Directeur de la Division Clients Particuliers d'Amundi, déclare : « Cette fusion des sicav luxembourgeoises d'Amundi et Pioneer vient finaliser l'intégration, dans un délai record, de Pioneer Investments. Elle mettra à disposition de nos clients une gamme complète de fonds réunissant le meilleur des expertises du groupe que l'acquisition de Pioneer a permis de renforcer ».

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. Le Groupe gère 1 425 milliards d'euros et compte six plateformes de gestion principales. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

