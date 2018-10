Amundi : hausse de 40% du résultat net à neuf mois

26/10/2018 | 09:18

Amundi publie un résultat net comptable à fin septembre 2018 en hausse de 40,5% à 663 millions d'euros, avec les effets de l'intégration de Pioneer, la dynamique de développement et la réalisation des synergies prévues lors de l'acquisition de Pioneer.



En données ajustées, le résultat net part du groupe de l'établissement ressort en progression de 11% à 721 millions, hausse supérieure à l'objectif annoncé de +7% par an, et son résultat brut d'exploitation s'inscrit en hausse de 3% à 957 millions.



Les revenus nets de gestion atteignent 1.968 millions (+3,2%), grâce à des commissions nettes de gestion à 1.874 millions (+3,5%), en lien avec la croissance des encours sur 12 mois, tandis que les commissions de surperformance restent quasi-stables (94 millions).



