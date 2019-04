Amundi : intégration de Pioneer Investment finalisée

05/04/2019 | 08:36

Amundi fait part de la finalisation de l'intégration de Pioneer Investments avec la fusion de ses trois véhicules phare de droit luxembourgeois : Amundi Funds, Amundi Funds II (ex Pioneer Funds) et Amundi Sicav II (ex sicav nourricière de Pioneer Funds).



Après la réduction des effectifs, les migrations informatiques et les fusions juridiques des entités, il s'agit de la dernière phase d'intégration de Pioneer Investments dont l'acquisition définitive avait été annoncée le 3 juillet 2017.



A fin juin cette rationalisation donnera naissance à une seule sicav ombrelle de droit luxembourgeois, Amundi Funds, qui comportera environ 90 compartiments et dont le montant total d'encours sous gestion atteindra près de 90 milliards d'euros.



