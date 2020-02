Amundi : lance 10 nouvelles parts de capitalisation au sein de sa gamme d'ETF Amundi Prime

Lancée en mars dernier, la gamme Amundi Prime, conçue comme l'offre d'ETF Core la moins chère d'Europe[1], a franchi le cap du milliard d'euros d'encours[2]. Fort de ce succès, et en vue de répondre à la demande croissante de ses clients, Amundi étoffe sa gamme et lance 10 parts de capitalisation supplémentaires, une au sein de chaque produit existant. Les nouvelles parts ont la même approche tarifaire, avec un niveau de frais très compétitif de 0.05%[3].

La gamme d'ETF Amundi Prime, comprenant 5 expositions actions et 5 expositions obligataires, offre aux investisseurs les principales briques d'allocation pour construire un portefeuille diversifié. Tous les ETF de la gamme sont gérés physiquement et répliquent des indices conçus par Solactive.

Les parts de capitalisation ont été cotées sur Xetra le 28 janvier et sont enregistrées dans les principaux pays Européens.

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d'Amundi déclare : « Le succès de la gamme Amundi Prime illustre sa pertinence face aux besoins des investisseurs en termes de prix, de simplicité et de transparence. Nous observons un intérêt croissant de tous types d'investisseurs pour les ETF, et en particulier les distributeurs. Face à cette dynamique, nous continuerons de développer notre offre produit et d'accompagner la demande grandissante de la part de ce segment de clientèle. »

