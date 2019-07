Amundi : membre fondateur d'une initiative ESG

11/07/2019 | 08:12

Amundi annonce être membre fondateur de l'initiative One Planet Sovereign Wealth Fund Asset Managers, destinée à 'accélérer l'intégration de l'analyse du risque climatique dans la gestion des portefeuilles', aux côtés de sept autres grands gestionnaires d'actifs.



Amundi gère déjà environ 280 milliards d'euros d'actifs avec des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Il a annoncé en octobre dernier un nouveau plan ESG ambitieux pour les trois prochaines années.



Par ce plan, l'analyse ESG sera intégrée à l'ensemble des fonds d'Amundi d'ici 2021, et le groupe doublera le nombre d'initiatives favorisant les investissements dans des projets ayant un impact environnemental ou social.



