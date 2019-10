Amundi : nouvelle responsable de la recherche

09/10/2019 | 11:03

Amundi annonce la nomination de Monica Defend en tant que responsable de la recherche économique et financière pour l'ensemble du groupe, succédant à Philippe Ithurbide qui devient conseiller économique senior auprès de la direction générale.



Monica Defend a occupé divers postes au sein du département recherche de Pioneer Investments, dont responsable de la recherche quantitative, et plus récemment responsable de la recherche en allocation d'actifs.



Elle est devenue directrice adjointe de la recherche et membre du comité global d'investissement d'Amundi en 2017, rôle qui lui a permis de contribuer à la définition de la stratégie d'investissement au niveau mondial.



