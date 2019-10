Amundi : partenariat stratégique avec le Groupe Panhard

04/10/2019 | 10:23

Amundi Immobilier et le Groupe Panhard annoncent avoir signé un partenariat stratégique sur le segment de la logistique Core et créent AREELI, un véhicule d'investissement dédié à ce segment.



Le Groupe Panhard proposera à AREELI l'ensemble de ses futurs développements logistiques. AREELI, conseillé par les équipes Investissement du Groupe Panhard, aura également la faculté d'acquérir des actifs Core auprès de nombreux acteurs (foncières, fonds, promoteurs, etc...).



Ce partenariat a été lancé avec un premier portefeuille de 3 actifs, le portefeuille STAR. Ce portefeuille est constitué de 3 VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) pour un total de 120 000 m2.



Jean-Marc Coly, Directeur Général d'Amundi Immobilier a commenté : ' Notre ambition, avec le Groupe Panhard, est de consolider notre plateforme d'investissement et de gestion significative dédiée à la logistique Core afin de devenir l'un des acteurs de référence sur ce segment '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.