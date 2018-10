Amundi : plan à trois ans pour l'investissement responsable

08/10/2018 | 15:46

Affichant d'ores et déjà 280 milliards d'euros sous gestion en investissement responsable (19% de ses encours globaux), Amundi annonce le lancement d'un plan d'actions à trois ans pour donner une nouvelle portée à ses engagements en la matière



La prise en compte de l'analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sera généralisée dans la gestion de tous les fonds du groupe à horizon trois ans et la politique de vote dans les assemblées générales intègrera systématiquement les notations ESG des entreprises.



Amundi ajoute que ses initiatives spécifiques favorisant l'investissement dans des projets à impact environnemental ou social seront doublées, de même que ses investissements dans l'économie sociale et solidaire.



