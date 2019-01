Amundi : prend le contrôle total de la "fintech" Anatec

La filiale de Crédit agricole n'a pas précisé le montant de l'opération.

Anatec est une plate-forme numérique d'agrégation de conseil et d'épargne développée sous la marque WeSave. Elle conservera son autonomie opérationnelle et commerciale.

"Cette acquisition élargit notre offre digitale en nous appuyant sur une technologie performante et une équipe jeune et agile", déclare Valérie Baudson, membre du comité exécutif d'Amundi. "Nous voulons continuer à innover pour accompagner nos clients distributeurs et leur fournir des services à la pointe de l'innovation digitale."

(Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Joanny)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMUNDI 0.37% 49.37 6.56% CRÉDIT AGRICOLE 1.30% 10.286 7.68%