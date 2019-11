CPR AM lance CPR Invest – Smart Trends : Bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent

CPR AM vient de lancer CPR Invest - Smart Trends, fonds thématique diversifié flexible dont l'objectif est d'exploiter le potentiel des actions thématiques en associant deux disciplines phares de la maison, la gestion actions thématiques et la gestion d'allocation d'actifs, et ce au sein d'une enveloppe de risque maitrisée. L'approche responsable est un élément essentiel intégré dans le processus de gestion du fonds. Il est géré par Jean-Marie Debeaumarché et Mohamed Dohni, gérants allocataires en étroite collaboration avec l'équipe actions thématiques.

Dans l'environnement de marché actuel, CPR Invest - Smart Trends est né de trois postulats. D'une part, l'appétence des épargnants pour les fonds thématiques ne cesse de se confirmer[1] car ils les considèrent mieux appréhendables et porteurs de sens ; d'autre part, ils sont encore nombreux à souhaiter bénéficier d'un rendement stable et progressif avec une prise de risque significativement maîtrisée. Enfin, la finance responsable est de nature à renforcer leur confiance dans la gestion de leur épargne[2].

« C'est l'ensemble de ces considérations que nous avons prises en compte avec CPR Invest - Smart Trends, une solution d'investissement flexible et responsable qui allie facteurs de performance de long terme portés par les mégatendances, sélection rigoureuse d'actifs liquides et maîtrise du risque », souligne Gilles Cutaya, directeur général délégué.

Le fonds « Smart Trends » vise à tirer parti de l'expertise thématique de CPR AM au sein d'un cadre multi-actifs et d'une enveloppe de risque mesurée (SRRI 3) dont le curseur d'exposition aux actions peut varier entre 0% et 35%. Il offre ainsi une porte d'entrée dans les fonds actions thématiques qui ont fait le succès de CPR AM, tout en étant doté d'une faculté d'ajustement tactique permettant de diminuer l'exposition aux risques.

L'originalité de CPR Invest - Smart Trends provient de sa composante actions thématiques. Chaque mois, en fonction de l'environnement de marché et de ses convictions, l'équipe actions thématiques définit l'allocation de stratégies thématiques sur la base de 4 à 6 fonds[3]. Ces derniers représentent les thèmes d'investissement les plus emblématiques de CPR AM, tels que le vieillissement de la population, l'éducation, le climat, le défi alimentaire, etc. Ces thèmes porteurs et multisectoriels permettent de s'exposer à diverses sources de croissance quel que soit le cycle de marché.

CPR Invest - Smart Trends s'attache à capter la performance liée à la sélection de valeurs thématiques. Aussi, dans le cadre du processus de gestion, l'équipe diversifiée, tout en maintenant l'investissement en actions thématiques à 35%, utilisera, si les scénarios de marchés anticipés imposent la prudence, des stratégies de couvertures tactiques pour encadrer l'enveloppe de risque actions du portefeuille. En parallèle, pour la poche obligataire et monétaire, en fonction du niveau de risque présenté par chaque classe d'actifs, les gérants procèdent à une sélection et à une allocation active de supports d'investissement liquides via des fonds et des ETF essentiellement.

L'angle ESG de CPR Invest - Smart Trends est une autre particularité du fonds. « Nous nous appliquons à privilégier des supports d'investissement à composante ESG afin qu'ils représentent au moins la moitié du portefeuille. Nous pouvons d'ores et déjà puiser dans le vivier de notre offre en actions thématiques ESG. Notre ambition est d'atteindre un portefeuille 100% ESG à la faveur du développement de l'investissement responsable sur toutes les classes d'actifs » souligne l'équipe de gestion.

Avec son profil défensif, CPR Invest - Smart Trends est une solution adaptée au besoin des investisseurs qui, dans un environnement de rendements durablement bas, pourront bénéficier du potentiel de performance des fonds actions thématiques dans un cadre de risque maîtrisé. Sur un horizon de temps moyen-long terme, ce fonds associe l'histoire des thématiques à la diversification multi-actifs.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE CPR INVEST - SMART TRENDS

GENERAL Société de gestion CPR Asset Management Forme juridique Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest Date de création 19/09/2019 Durée de placement recommandée Plus de 2 ans Devise de référence EUR Eligibilité au PEA Non Pays d'enregistrement Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède. En cours : Allemagne et Suisse ACTION A EUR-Acc I EUR-Acc R EUR-Acc Code ISIN LU1989771529 LU1989772097 LU1989772170 Type d'investisseurs Tout investisseur Investisseur institutionnel Distributeurs sans rétrocessions Date de création de l'action 19/09/2019 Devise de référence de l'action EUR EUR EUR Couverture de change Non Affectation des résultats Capitalisation ORDRES A EUR-Acc I EUR-Acc R EUR-Acc Min. de souscription initiale 1 fraction d'action 100 000 € 1 fraction d'action Fréquence de valorisation Quotidienne Heure limite d'ordre (heure du Luxembourg) Avant 9h sur la base de la VL en J Date règlement aux S/R J+2 Dépositaire CACEIS Bank, Luxembourg branch FRAIS** A EUR-Acc / A EUR-Dist I EUR-Acc R EUR-Acc Commission max. de souscription 5,00 % Commission max. de rachat Néant Frais max. de gestion TTC p.a. 1,10% 0,75% 0,85% Frais administratifs max. p.a. 0,30 % 0,20% 0,30 % Frais max. de conversion TTC 5,00 % Commission de surperformance** 15 % de la différence entre l'actif net de la part et l'Eonia +1% par an (dans la limite de 1,5%) PROFIL Univers d'investissement Monde, multi-classes d'actifs. Objectif de gestion Obtenir un rendement positif dans n'importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans). Indicateur de référence Non, l'indice EONIA est utilisé à postériori pour évaluer la performance et calculer les commissions de performance. [Valeur de référence : Eonia +1%] Contrainte de volatilité 5% max. ex-ante Fourchette de sensibilité [-1 ; +8] Part des investissements en actions Entre 0% et 35% de l'actif total. Part des investissements en produits de taux et monétaires Minimum 65% de l'actif total. RISQUES Risque de perte de capital OUI Risque actions et marché OUI Risque de liquidité OUI Risque taux et crédit OUI (via les pays émergents) Risque de change OUI ECHELLE DE RISQUE (SRRI)***

Données au 30/09/2019 - Informations synthétiques devant être complétées par la consultation des documents légaux de l'OPC. Toute souscription dans un OPC se fait sur la base de son document d'informations. - Il peut exister des cas où des parts du compartiment ne seraient pas disponibles dans les pays d'enregistrement cités ci-dessus ou autres, les investisseurs sont alors invités à se rapprocher des équipes de CPR AM pour plus d'informations - * Il est recommandé de se référer au DICI ou au prospectus du compartiment pour une meilleure compréhension de l'ensemble des frais appliqués - ** Une explication détaillée des frais de surperformance ou frais variable est disponible dans le DICI et le prospectus de l'OPC disponibles auprès de CPR AM sur simple demande ou sur le site Internet www.cpr-am.fr. - *** Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Information :

Le présent document, donné à titre d'information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d'avoir une vue d'ensemble, et ce quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de l'indépendance éditoriale et pour lequel CPR Asset Management décline toute responsabilité. Ce document ne saurait constituer une publicité, ni une offre d'achat ou de vente. Il n'engage pas la responsabilité de CPR Asset Management. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures.

A propos de l'équipe de gestion diversifiée : Depuis plus de vingt ans, l'allocation d'actifs est l'une des disciplines cœur de CPR AM. Avec sa gamme de fonds diversifiés internationaux 'CPR Croissance' lancés entre 1997 et 1998, l'une des plus ancienne du marché, la société a su bâtir une gestion diversifiée qui allie flexibilité, réactivité et maîtrise du risque. Sous la responsabilité de Malik Haddouk, l'équipe compte sept gérants expérimentés, dont cinq spécialistes de l'allocation d'actifs. L'équipe gère près de 8 milliards d'euros soit près de 16% des encours globaux de CPR AM.

A propos de l'équipe de gestion actions thématiques :

CPR AM est, depuis 2015, le centre d'ex­pertise en gestion actions thématiques pour le groupe Amundi au niveau mon­dial et figure parmi les acteurs les plus importants dans ce domaine en Europe.

L'approche thématique de CPR AM trouve son origine dans l'identification des mégatendances sociétales, démogra­phiques, économiques, environnemen­tales et technologiques qui caractérisent notre présent et façonnent notre futur. Avec près de 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une gamme riche de fonds ouverts et dédiés, déployée à tra­vers le monde, CPR AM a su être pion­nière et est reconnue sur des thématiques phares telles que le vieillissement de la population et les entreprises disruptives.

Depuis 2017, la société développe une gamme thématique à dimension ESG et à impact sur des stratégies variées comme la chaîne de valeur alimentaire, l'éducation ou encore le changement climatique.

L'équipe de 12 pro­fessionnels de l'investissement partage ses savoir-faire pour optimiser et enrichir les capacités de gestion à thème avec une ambition majeure, celle d'assurer la péren­nité et le développement des solutions d'investissement thématiques existantes et à venir qui concilient « sens et potentiel de performance ».

L'investissement Responsable

L'investissement responsable est l'un de ses piliers fondateurs et l'ESG reste un engagement essentiel. Avec près de 9 milliards d'euros sous gestion à fin septembre, la société s'applique à sélectionner des investissements selon une méthodologie spécifique dans la prise en compte des facteurs de risques ESG et de mesures d'impact déployée sur une offre de solutions dédiées et de produits ouverts toutes classes d'actifs.

A propos de CPR Asset Management :

CPR AM est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale autonome à 100% d'Amundi Group. CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d'actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit).

L'investissement responsable est l'un de ses piliers fondateurs et l'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont clés dans la stratégie de développement de la société.

CPR AM en chiffres à fin juin 2019 :

Plus de 49 milliards € d'actifs gérés

Plus de 100 collaborateurs dont plus d'un tiers dédié à la gestion

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France - 399 392 141 RCS Paris.

