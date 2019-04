Orange, Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM créent la plateforme NowCP

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMUNDI 1.46% 59.05 26.08% BNP PARIBAS 1.73% 44.665 11.22% NATIXIS 1.23% 5.036 20.78%

Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM s’allient à Orange, au sein de son initiative NowCP, la place de marché digitale d’émission et de négociation de titres de créances à court terme.En réunissant émetteurs, investisseurs et intermédiaires sur une seule plateforme, NowCP offre un service de financement et d'investissement quasi-instantané, de la négociation jusqu'au règlement-livraison en monnaie banque centrale, grâce à l'utilisation intégrée d'un Dépositaire Central de Titres de nouvelle génération, s'appuyant sur une technologie de registre distribué.Agréée par l'ACPR, NowCP ambitionne de révolutionner le financement et la gestion de la trésorerie des émetteurs et des investisseurs en fluidifiant les échanges, étendant les heures de négociation, et ainsi créer un marché européen du Commercial Paper, plus profond, plus liquide et plus sûr.