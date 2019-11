Séance calme avant le rapport sur l'emploi US

À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 5.750,79 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,41% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,21%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,31%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,25% et le Stoxx 600 de 0,43%.

A Paris, les volumes sont limités en ce jour de Toussaint avec, à la mi-journée, à peine 20% des échanges quotidiens moyens des trois derniers mois pour le CAC 40.

La séance pourrait s'animer avec la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis à 12h30 GMT. Le consensus Reuters table sur une baisse importante des créations de postes à 89.000 en octobre, après 136.000 annoncé en septembre, en raison notamment du long conflit social chez General Motors.

Le marché surveillera aussi l'indice ISM manufacturier américain à 14h00 GMT.

En attendant, c'est la progression de l'activité du secteur manufacturier chinois en octobre à son rythme le plus important depuis plus de deux ans qui contribue au retour des investisseurs sur le marché actions.

Cet indicateur meilleur qu'attendu tranche avec les indices PMI officiels publiés jeudi, qui font état d'une contraction de l'activité manufacturière pour un sixième mois consécutif.

"L'enquête Caixin-Markit semble plus impartiale que les chiffres officiels de Pékin, il s'agit donc d'un changement appréciable même si les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine restent un sujet de préoccupation central", commente David Madden chez CMC Markets.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Parmi les entreprises américaines publiant leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, les investisseurs suivront ceux des géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron, du groupe de biopharmacie AbbVie ou encore du groupe chinois de distribution en ligne Alibaba.

VALEURS EN EUROPE

L'équipementier des semi-conducteurs AMS International prend la tête du Stoxx 600 (+8,39%) après avoir dévoilé les détails de son programme de rachats d'actions.

Les sidérurgistes profitent par ailleurs des résultats meilleurs qu'attendu publiés jeudi soir par l'américain US Steel: ArcelorMittal s'adjuge 1,53%, l'une des plus fortes hausses du CAC 40, et Thyssenkrupp 1,6%.

Le gestionnaire d'actifs Amundi prend par ailleurs 5,47%; plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours à la suite des résultats trimestriels publiés jeudi.

TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 1,696% après avoir enregistré jeudi sa plus forte baisse en une séance depuis le 5 août, plombés par les interrogations sur le commerce USA-Chine et la baisse de taux décidée la veille par la Réserve fédérale.

En Europe, le calme domine également : le dix ans allemand est inchangé à -0,4%.

CHANGES

Le dollar reste orienté à la baisse avant les chiffres de l'emploi américain et poursuit le repli entamé en réaction à l'annonce mercredi de la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale américaine: en recul de 0,1%, l'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence a touché son plus bas niveau depuis le 21 octobre.

L'euro s'échange autour de 1,1155 et le yen est stable, à 108 pour un dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement, la hausse plus forte que prévu de l'activité manufacturière chinoise apaisant les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Ils se dirigent toutefois vers une baisse hebdomadaire d'environ 4% en raison des inquiétudes sur la demande et de la hausse de l'offre mondiale.

Le baril de Brent reprend 0,12% autour de 59,7 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,33% à 54,36 dollars.

(Édité par Marc Angrand)

par Laetitia Volga