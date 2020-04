Stratégie du fonds géré par AMUNDI LUXEMBOURG S.A. L'objectif de ce Compartiment est de surperformer l'indice Lehman Global Aggregate, couvert en euro, par le biais de positions stratégiques et tactiques, ainsi que d'arbitrages sur l'ensemble des marchés du crédit, de taux d'intérêt et de change. Le Compartiment procède en outre à une diversification active au sein des marchés obligataires des pays émergents. Aux fins des placements réalisés sur ces différents marchés, le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans : - des titres de créance émis ou garantis par des Etats de l'OCDE ou émis par des sociétés ; - des titres adossés à des crédits mobiliers ou à des créances hypothécaires de catégorie « Investment Grade ».

Performances du fonds : Amundi Fds Glbl Aggt Bd A EUR C

Performances Historiques Glissantes au 07-04-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -3.4% -3.99% -4.17% -5.37% +3.67% +3.78% +73.05% Catégorie -3.4% -3.7% -4.31% -4.8% 1.4% 1.16% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.