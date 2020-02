Stratégie du fonds géré par AMUNDI LUXEMBOURG S.A. L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la composition de l'indice MSCI World tout en surperformant légèrement l'indice et en maintenant un écart de suivi très bas. Le Compartiment vise à réaliser un niveau d'écart de suivi selon lequel la variabilité annuelle de la différence dans les rendements entre la performance du Compartiment et son indice n'excédera normalement pas 2 %. Sur une base quotidienne, le gestionnaire cherche à maintenir l'écart de suivi en dessous de 0,50 % (l'écart de suivi est une mesure de la différence entre la performance du portefeuille et la performance de son indicateur de référence). L'exposition à l'indice sera réalisée par le biais d'une réplication physique, avec un investissement direct dans tous les constituants de l'indice.

Performances du fonds : Amundi IS MSCI World AE-C

Performances Historiques Glissantes au 25-02-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.56% -3.84% +0.63% +11.51% +15.29% +26.13% +90.72% Catégorie 1.05% -2.06% 3.16% 10.79% 14.56% 21.99% -

