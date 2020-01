Stratégie du fonds géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT Le Fonds « AMUNDI OPPORTUNITES ESR » est nourricier du Fonds AMUNDI OPPORTUNITES également classé en « Non applicable ». A ce titre, l'actif du Fonds « AMUNDI OPPORTUNITES ESR » est investi en totalité et en permanence en parts de AMUNDI OPPORTUNITES et à titre accessoire en liquidités. L'objectif de gestion est identique à celui du maître : L'objectif de gestion du fonds est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, la valorisation du capital par la mise en place d'une gestion flexible et dynamique de l'exposition aux différentes classes d'actifs.

Performances du fonds : Amundi Opportunités ESR F

Performances Historiques Glissantes au 28-01-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +0.62% +0.22% +4.06% +5.12% +17.29% +17.78% +271.7% Catégorie 1.27% 1.05% 5.13% 5.4% 13.17% 15.99% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais Amundi Opportunités ESR F 0.62% 17.78% NC 335M EUR 0.6% Amundi Opportunités ESR E 0.68% 19.89% NC 34M EUR 0.6%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.