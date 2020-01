Stratégie du fonds géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT Le Fonds a pour objectif de : - préserver 90% de la plus élevée des valeurs liquidatives établies pendant la Période de Protection. Période de Protection : de la valeur liquidative établie le 14 novembre 2008 incluse à la dernière valeur liquidative établie 18 novembre 2021 incluse. Le Fonds offre aux porteurs la protection que chaque valeur liquidative établie sera au moins égale à 90% de la plus élevée des valeurs liquidatives précédentes (la « Valeur Liquidative Plancher »). Pour la détermination de la Valeur Liquidative Plancher, le calcul de 90% de la plus élevée des valeurs liquidatives précédentes sera arrondi au centime inférieur. - participer à l'évolution de deux catégories d'actifs dits « risqués » et « non risqués » définis ci après.

Performances du fonds : Amundi Protect 90 ESR

Performances Historiques Glissantes au 21-01-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +0.56% +0.41% +1.1% +1.43% +3.15% +0.9% +20.97% Catégorie 6.67% 0.62% 6.68% 7.76% 11.25% 16.89% -

