Stratégie du fonds géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT L'objectif de gestion est de réaliser à moyen terme une performance supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI Euro (dividendes réinvesis), représentatif des principales capitalisations boursières de chaque pays et de chaque secteur de la zone euro, après prise en compte des frais courants, via une séléction active d'OPC et de titres vifs.

Performances du fonds : Amundi Stratégies Actions Euro C

Performances Historiques Glissantes au 02-12-2019 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +19.18% +0.92% +4.75% +8.21% +11.59% +23.78% +1779.36% Catégorie 22.41% 1.78% 6.57% 10.32% 14.32% 25.93% -

