ANA Holdings: chute du bénéfice au 1er semestre faute de gain exceptionnel

Tokyo (awp/afp) - La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a fait état vendredi d'une chute de 38% de son bénéfice net au 1er semestre 2018/19 sur un an, en raison de l'absence d'un gain exceptionnel et du prix plus élevé du pétrole.

Son résultat net sur la période d'avril à septembre passée en revue s'est établi à 73,7 milliards de yens (561 millions d'euros).

Les ventes ont dans le même temps augmenté de 5,4% à 1.038,5 milliards de yens, mais le bénéfice d'exploitation a été érodé par des frais plus importants.

Les compagnies nippones profitent non seulement des voyages d'étrangers motivés par des raisons professionnelles mais aussi d'un contexte favorable découlant d'une politique plus ouverte d'accueil des touristes étrangers venant notamment de pays d'Asie, pour lesquels les procédures de visa ont été allégées.

En outre, elles font état d'une demande solide sur les vols intérieurs de la part d'une clientèle d'affaires et de touristes.

ANA, groupe qui comprend aussi des compagnies à bas coût, a été choisie par 5,17 millions de personnes sur les vols transfrontaliers (+8,6%) et 22,34 millions sur les vols intérieurs (-0,7%), un recul qui s'explique par les effets d'intempéries qui ont forcé à annuler des centaines de vols en septembre.

Pour l'exercice en cours, ANA a conservé ses prévisions et table toujours sur un recul de son bénéfice net de 29% à 102 milliards de yens, un bénéfice opérationnel quasi-stable à 165 milliards de yens (+0,3%) et un chiffre d'affaires en progression de 3,5% sur un an à 2.040 milliards de yens.

afp/al