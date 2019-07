ANA: le bénéfice recule au 1er trimestre, impôts et dépenses pour les JO

Tokyo (awp/afp) - La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a annoncé mardi un net déclin de son bénéfice net au premier trimestre de l'exercice 2019/20, pénalisé par une hausse des charges fiscales et des dépenses en amont des jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Sur la période d'avril à juin, le résultat net a chuté de 29% à 11,4 milliards de yens (94 millions d'euros au cours actuel), malgré un chiffre d'affaires qui a augmenté de 3,2% à 500,5 milliards de yens (4,1 milliards d'euros), "un montant record" pour un premier trimestre.

ANA, groupe qui comprend aussi des compagnies à bas coût comme Peach Aviation, a dégagé dans le même temps un bénéfice d'exploitation en baisse de 19,4% à 16,1 milliards de yens.

Dans un communiqué, la compagnie explique le recul de ses profits par "les préparatifs dans le cadre de l'extension de la capacité des aéroports de Tokyo pour 2020", et fait état d'une "intensification des investissements dans les ressources humaines et les équipements aéronautiques".

L'activité, elle, s'est bien comportée, "dans un contexte de demande accrue pour le transport aérien pendant la Golden Week", semaine de congés fin avril-début mai qui a exceptionnellement duré 10 jours cette année pour célébrer l'avènement d'un nouvel empereur.

ANA a ainsi transporté 2,5 millions de voyageurs sur les vols entre le Japon et l'étranger (stable sur un an) et 10,84 millions (+1,6%) sur les lignes intérieures.

Le groupe japonais a introduit pour la première fois - sur la ligne reliant Tokyo à Honolulu - le géant des airs A380, dont l'avionneur européen Airbus avait annoncé en février la fin de la production faute de commandes.

Du côté du service de transport de marchandises, ANA indique en revanche avoir subi "une moindre demande du fait du ralentissement de l'activité économique résultant du conflit commercial sino-américain". Les revenus du fret international ont par conséquent fléchi de 18,3%.

Sur l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera fin mars 2020, ANA a réitéré l'ensemble de ses prévisions: la société anticipe un léger repli de 2,7% à 108 milliards de son bénéfice net, sur des ventes qui devraient gagner 4,5% à 2.150 milliards de yens.

afp/al