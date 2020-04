Coronavirus: Japan Airlines sabre de près de moitié ses prévisions 2019-20

Tokyo (awp/afp) - La compagnie aérienne japonaise Japan Airlines (JAL) a revu mercredi en forte baisse ses prévisions pour l'exercice achevé fin mars, réduisant de 43% ses prévisions précédentes du fait de l'impact de la pandémie en cours sur l'ensemble du transport aérien.

JAL, qui prévoit de publier ses résultats annuels fin avril tout comme sa concurrente All Nippon Airways (ANA), anticipe désormais un bénéfice net de 53 milliards de yens (453 millions d'euros) contre 93 milliards de yens (796 millions d'euros) envisagés initialement.

JAL explique cette révision par le plongeon de la demande provoqué par les interdictions d'entrée instaurées dans de nombreux Etats partout dans le monde mais également par la déclaration de l'état d'urgence au Japon, qui a fortement réduit le trafic intérieur.

"Nous avons annulé ou réduit de nombreux vols et utilisons de plus petits avions mais ces efforts n'ont pas été suffisants pour contenir les pertes", explique la compagnie aérienne dans son communiqué.

JAL a également revu à la baisse ses attentes en termes de bénéfice d'exploitation, le faisant passer de 140 milliards à 100 milliards de yens, alors que le chiffre d'affaires est désormais attendu à 1.410 milliards de yens, contre 1.480 milliards de yens auparavant.

Le transport aérien traverse une zone d'intenses turbulences provoquée par la pandémie de Covid-19 qui force les compagnies à clouer au sol leurs flottes.

Mardi, la compagnie aérienne Virgin Australia, déjà mal en point financièrement avant la pandémie, s'est déclarée en cessation de paiement, devenant ainsi la première grande compagnie à s'effondrer sous l'effet de la crise actuelle.

Un peu plus tôt dans la semaine, la compagnie à bas coûts Norwegian Air avait annoncé mettre en faillite quatre de ses filiales, en Suède et au Danemark, une décision qui privera d'emploi quelque 4.700 pilotes et membres d'équipage.

ANA a de son côté d'ores et déjà anticipé une chute de 75% de son bénéfice net pour cette année.

afp/jh